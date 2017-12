Plataformas como Crunchyroll, Netflix y Amazon Prime han acercado el anime a los consumidores de TV. En 2018 estas historias, que ya no son solo para fans, tendrán sorpresas, por ello recopilamos los estrenos más destacados que se aproximan.

"Devilman: Crybaby" (5 de enero, Netflix)

Go Nagai dejó huella en el manga y animación japonesa, no solo por "Mazinger Z", sino por "Devilman", la historia de un joven que se fusiona con un demonio para enfrentar al mal. La serie promete violencia como nunca antes ha mostrado Netflix, incluso más que "The Punisher".

"Cardcaptor Sakura: Clear Card Arc" (6 de enero, Crunchyroll)

El 2018 estará dominado tanto por la nostalgia como por animes de nuevo concepto. En lo primero tendremos la nueva temporada de "Cardcaptor Sakura: Clear Card Arc", que muestra los inicios en la protagonista en la escuela secundaria. Ella tendrá que enfrentar a una nueva amenaza cuando todas sus cartas mágicas se vuelven transparentes.

"Cardcaptor Sakura: Clear Card Arc" - tráiler. (Video: Mad House)

"Mazinger Z: Infinity" (5 de abril, cines)

El piloto Koji Kabuto regresa para enfrentar su mayor amenaza en la nueva película de la saga que marcó un antes y un después en el subgénero de robots gigantes. Puños cohete, rayos fotónicos, misiles taladro y otras armas características del robot reaparecerían. La cinta llega a Perú en algún momento del 2018, según la distribuidora Diamond Films.

"Darling in the Franxx" (13 de enero, Tokyo MX)

Lejos de los remakes o secuelas, el estudio Trigger ("Kill la Kill", "Little Witch Academia") estrena "Darling in the FranXX", serie que explora el conocido concepto de adolescentes que pilotan robots gigantes. Cuenta con la participación de Atsushi Nishigori y Hiroyuki Imaishi, quienes trabajaron en la aclamada "Tengen Toppa Gurren Lagann".

"Darling in the Franxx" - tráiler. (Video: Trigger)

"Junji Ito Collection" (enero del 2018, Crunchyroll)

No sabrás lo que es sentir miedo con una historieta hasta que leas los trabajos de Junji Ito, experto en retorcer a sus personajes mental y físicamente. Sus ilustraciones no aptas para corazones débiles cobrarán vida en una serie antológica. Como un "Black Mirror", pero con vísceras.

"Junji Ito Collection" - tráiler. (Video: Crunchyroll)

"B: The Beginning" (2 de marzo, Netflix)

El primer anime original de Netflix muestra un mundo que funciona con tecnología de punta donde diversos personajes deberán colaborar para detener a Killer B, sesino en serie que ha tomado por asalto el ficticio archipiélago de Cremona. Es dirigida por Kazuto Nakazawa, quien trabajó en el cortometraje "Kid's Story" de "The Animatrix".

"B: The Beginning" - teaser. (Video: Netflix)

"Super campeones" (abril, TV Tokyo)

"Super Campeones" ("Captain Tsubasa") contará la transformación de Oliver Atom en un jugador de fútbol profesional, desde sus inicios como capitán de su equipo escolar hasta, posiblemente, ingresar a la división de mayores y representar a su país en el Mundial. La animación va por cuenta de David Production, realizadora de "Jojo Bizarre Adventure".

"Supercampeones" - tráiler del anime 2018. (Video: Difusión)

"Attack on Titan" - temporada 3 (julio, Crunchyroll)

Luego de ser traicionado por sus compañeros de la Tropa de Reconocimiento, Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y Armin Arlert descubrirán más secretos relacionados a los titanes, esos gigantes que han llevado a la humanidad al borde de la extinción.

"Shinzou wo Sasageyo", tercer opening de "Attack on Titan". (Video: Wit Studio)

"Mirai no Mirai" (20 de julio, cines)

Mamoru Hosoda, director de anime que tiene en su currículum aclamadas historias como "Summer Wars" y "The boy and the beast", retoma el tema de viajes el tiempo con "Mirai no Mirai", que muestra la historia de un infante llamado Kun que recibe la visita de su hermana menor, una adolescente llamada Mirai. ¿Cómo es esto posible? Ella viene del futuro.

"Mirai no Mirai" - tráiler. (Video: Difusión)

"Los caballeros del zodíaco" (2018, Netflix)

Toei Animation lanzará en exclusiva para Netflix un remake del clásico anime de luchas, 12 episodios que adaptarán la primera parte de la historia, desde que Seiya y sus amigos pelean por la armadura de Sagitario hasta la saga de los caballeros de plata.