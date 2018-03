"Super Campeones": así acabó el anime clásico

Todo tiene su final, así ocurrió con animes como "Dragon Ball Super" y "Naruto". Con "Super Campeones" no fue distinto en su primera serie de televisión, historia que llegó a Latinoamérica en los años 90. No obstante, el final que se vio por aquel entonces no fue el que su autor tenía planeado.

El anime de "Super Campeones" llegó a su fin en 1989 con el partido del Colegio Superior (Toho) y el Newpi (Nankatsu), donde Oliver Atom jugó con fuertes lesiones en el hombro y la pierna. El partido terminó en empate luego de tiempo suplementario y, de acuerdo al reglamento, ambas escuadras fueron declaradas ganadoras.

En cambio, el manga (historieta que inspiró la serie de TV) continuó tras dicho partido con Oliver, Benji, Steve, Tom y otros personajes fuera de Japón; en Europa, donde se desarrolla un campeonato escolar internacional. Entre los rivales de tal desafío se encuentran el alemán Karl-Heinz Schneider, así como el francés Elle Sid Pierre.

Vale resaltar que ambos personajes también aparecen en el primer anime, pero en un recuerdo de Oliver y sus amigos antes del partido final del Newpi contra el Superior.

"Super Campeones" cuenta la historia de Oliver Atom (Tsubasa Ozora), escolar japonés que busca convertirse en futbolista profesional. En las diversas historietas el personaje, tras una exitosa vida en competencias juveniles en Japón, pasa al fútbol brasileño y, de ahí, a la Liga Española.

DATO

El nuevo "Super Campeones" llega este lunes 2 de abril a Japón. De momento no hay fecha para su estreno en América Latina.