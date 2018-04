"Super Campeones", la historia de superación con enfoque de fútbol que conquisto a generaciones, tendrá una nueva serie de TV desde este lunes 2 de abril, donde se contará con animación actual y alta definición la vida de Oliver Atom (Tsubasa Ozora).

Hora y cana, para ver "Super Campeones":

La serie se transmitirá originalmente en TV Tokyo a la 1:35 a.m. del martes 3 de abril. En América Latina eso equivale a los siguientes horarios del lunes 2:



México: 11:35 a.m.

Colombia: 11:35 a.m.

Ecuador: 11:35 a.m.

Perú: 11:35 a.m.

Chile: 1:35 p.m.

Argentina: 1:35 p.m.

A diferencia de otros animes como "Dragon Ball Super", "Basilisk" y "Jojo's Bizarre Adventure"; no habrá transmisión legal del nuevo "Super Campeones" en América Latina. De momento, el único país que tendrá un lanzamiento oficial fuera de Japón es Francia por medio del servicio Anime Digital Network (ADN).

De momento no hay planes para traer "Super Campeones" a esta parte del mundo. Los derechos para toda América, vale resaltar, han sido adquiridos por Viz Media, que aún no ha revelado sus planes regionales.

"Super Campeones" sigue la historia de Oliver Atom, escolar japonés que se muda con su familia a la prefectura de Shizuoka e ingresa al colegio Newpi (Nankatsu), donde se hace amigo de todos. Con sus nuevos compañeros buscará ganar el torneo local y, posteriormente, el nacional.