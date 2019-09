Tom Welling, de "Smallville", volverá a interpretar a Superman

Para todos aquellos fans del Superman y más de las serie televisiva "Smallville" esta noticia los hará brincar de felicidad, ya que se confirmó que Tom Welling volverá a ponerse en la piel de Clark Kent y por consiguiente del Hombre de Acero, pero ahora para el próximo crossover de "Arrowverse" llamado "Crisis on Infinite Earths".

Dentro de la serie de "Arrow", que actualmente se transmite en Warner Channel, se realizará dicha aparición, en donde Welling tendrá que lidiar con otras dos versiones más del "Último hijo de Kriptón", Tyler Hoechlin, quien lleva la capa roja en la serie de "Supergril", estelarizada por Melissa Benoist, y de quien también se pusiera el traje azul y rojo, pero en el cine, Brandon Routh de "DC Legends of Tomorrow" y "Superman Returns".

Tras la confirmación de Entertainment Week, Marc Guggenheim, cocreador y productor de la serie de "Flecha Verde" explicó que "Arrow" a lo largo de ocho años se ha cimentado en "Smallville".

"En pocas palabras, no habría Arrow ni Arrowverse sin ella. Entonces, cuando comenzamos a hablar sobre "Crisis en Tierras Infinitas", nuestras prioridades primera, segunda y tercera fueron lograr que Tom repitiera su papel icónico como Clark Kent", aseguró.

"Crisis on Infinite Earths" se contará en cinco episodios donde se mezclarán las franquicias de súperheroes que Warner y DC han hecho como "The Flash", DC Legens of Tomorrow", "Supergril", "Arrow", por supuesto, y "Batwoman". Tres de los capítulos serán transmitidos en diciembre y hasta enero se podrán ver los dos últimos.

Fuente: GDA/El Universal de México/El Comercio Perú