A fines de los años 90, en la última etapa de la era del programa de humor “Risas y salsa”, Panamericana TV decide apostar por la ficción con “Taxista ra ra”, una producción inspirada en la crisis económica y el desempleo que se vivía en el Perú en aquella época. Producida por Efraín Aguilar y protagonizada por Adolfo Chuiman y Aurora Aranda, la serie que se gestó con escasas pretensiones, terminó arrasando con la audiencia.

“Cuando desaparece ‘Risas y salsa’, en 1996, les propuse a los directivos de Canal 5 hacer una serie, y aceptaron. Aprobaron hacer algo semanal, de media hora, sobre la historia de un taxista. Entonces, le pedí a Mabel Duclós que escribiera un guion sobre las peripecias de un padre de familia que se queda sin empleo”, recuerda Aguilar sobre esta propuesta televisiva.

La historia de “Taxista ra ra” (1998) gira en torno a Raúl Ramírez (Adolfo Chuiman), un sacrificado padre de familia, que se ganaba la vida haciendo taxi con un Tico amarillo.

“Como los presupuestos para un programa semanal eran escasos, teníamos que ahorrar al máximo. Los dos famosos Ticos de la serie los consiguió el jefe de logística: uno tenía motor y el otro no, eso nos permitía gastar menos combustible, hacíamos que uno lo jale al otro y le pusimos una especie de puente por debajo del carro para poder pasar la cámara de un lado a otro. El programa duró un año, comenzó con media hora y terminó con una hora. Fue un exitazo”, destaca Aguilar.

Aclara, además, que el nombre del programa estuvo inspirado en el personaje principal. “Se llamó ‘Taxista ra ra’ por Raúl Ramírez”, dice.

Además de Chuiman y Aurora Aranda actuaron en la serie: Gloria Klein, Laura Reyes, Elmer Alfaro ‘Machucao’, Germán Loero, entre otras figuras.

Las actrices Aurora Aranda y Laurita Reyes integraron el elenco de actores de esta producción nacional. (Foto: El Comercio / archivo histórico)

Durante la grabación del capítulo final, en Pucusana, ocurrió un accidente, producto del descuido del equipo de producción. “Uno de los técnicos olvidó ponerle un perno al automóvil que jalaba al otro, el carro que no tenía motor se soltó e impactó contra un árbol. Dos chicos de producción estaban dentro, por suerte salieron ilesos. Fue un acto irresponsable, pero no pasó de un susto”, destaca el realizador.

Según una publicación de El Comercio que data del 20 de diciembre de 1998, aquellos jóvenes sí resultaron con daños físicos tras el accidente. “La mala maniobra tuvo como consecuencia que el camarógrafo ahora esté enyesado y el asistente de producción con unos puntos en la cabeza”, se lee.

AURORA ARANDA

En la ficción de Panamericana TV, Aurora dio vida a Enriqueta ‘Queta’, la esposa de Raúl Ramírez. Un personaje que la actriz, radicada desde hace muchos años en Estados Unidos, recordó con mucho cariño al conversar con El Comercio.

“Fue una producción muy bonita, no pensamos que iba a tener tanto éxito como el que tuvo. Efraín nos convocó porque Adolfo y yo ya habíamos hecho teatro juntos en el grupo Histrión y parodias en ‘Risas y salsa’ como pareja. Él nos vuelve a juntar y el público estaba feliz, figúrate que cuando salíamos a la calle a almorzar con el grupo del elenco, nos preguntaban cuánto tiempo llevábamos casados. La gente creía que realmente éramos pareja, era muy divertido”, refiere la actriz.

Singular mascota

Al estilo del perro Buck de “Matrimonio con hijos”, la producción de “Taxista ra ra” incluyó en la trama el recurso de diálogos del perro de la mascota de la familia de Raúl Ramírez. “Ese perro lo trajo Laurita Reyes y de hecho el que tenga diálogos no fue una idea original, hasta Lassie hablaba. La ficción permite eso y más, y Mabel escribía esas cosas de forma muy interesante”, precisa Aguilar.

ADOLFO CHUIMAN

En Chuiman recayó el mayor peso de esta producción nacional. El actor recuerda que para crear a Raúl recurrió a taxistas reales, sobre todo a uno, que le llamó la atención por su forma de hablar. “Un día fui al paradero de taxistas para conocer cómo se comportaban, sobre qué conversaban y había uno que era chismoso, en él me inspiré”, refiere el actor.

“Pese a que han pasado varias años siempre que subo a un taxi, los taxistas se empiezan a reír y me recuerdan ese personaje. En respuesta yo les digo: ‘Si quieres te manejo el carro’, luego hacemos chistes”, añade.

Asimismo, relata que en un acto irresponsable, estuvo a punto de protagonizar un accidente automovilístico. “Un día casi me mato, hicimos una carreta de taxis en el Campo de Marte, me creía Paul Walker (actor fallecido de “Rápidos y furiosos”), y cuando quiero voltear con el carro, este se pone en dos ruedas. Ese día estaba Gustavo Bueno, como artista invitado, se asustó mucho. La gente gritó, gracias a Dios no pasó nada grave”, subraya.

“Taxista ra ra” se emitió con altos niveles de audiencia durante el 2008. Fue la génesis del siguiente éxito televisivo de Efraín Aguilar: “1000 oficios”.