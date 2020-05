La telenovela “Te volveré a encontrar” se mantiene firme en la preferencia del público gracias a su historia y los complementos que apoyan la producción, como el caso de la música. Un claro ejemplo es el tema “Somos dos”, que da melodía a la historia de amor prohibido entre los personajes de Maju Mantilla (Inés) y el colombiano George Slebi (Camilo).

Esta canción interpretada por el músico peruano Álvaro Rod ha cautivado a los miles de seguidores de la telenovela. En medio de este éxito, el cantante ha decidido lanzar el videoclip en versión de salsa del tema.

A través de sus redes sociales, Rod agradeció a sus seguidores por la gran acogida que viene teniendo el video oficial en las plataformas de YouTube, Spotify, entre otras, en este tiempo de pandemia por el coronavirus.

En tanto, sus seguidores lo felicitaron por su versatilidad en los géneros musicales y a la vez recordaron que la canción fue precisa para las escenas de la telenovela de América TV cuando ‘Camilo’ tenía sus encuentros apasionados con ‘Inés’, la pareja de su hermano ‘Paolo’ en la ficción.

“Somos dos somos dos enamorados dos locos ilusionados. No te quiero perder, te amaré como nadie te amado. Siempre estaré a tu lado cueste lo que me cueste. Fuimos dos enamorados dos locos ilusionados no te olvidaré. Borraré los momentos a tu lado”, dice el coro de este hit de telenovela.

Alvaro Rod continúa su carrera en ascenso. Hace unos días, la puertorriqueña ‘La india’ destacó el gran talento del joven músico y comentó que quiere grabar con él una canción en salsa.

“A mí me interesa muchísimo grabar porque soy una artista internacional que apoyo a los talentos peruanos, siempre y cuando sienta que tiene el talento y él me impresionó muchísimo. Me encantaría cantar con él”, dijo la salsera.

