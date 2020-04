Quince minutos antes de acabar el primer episodio de “Te volveré a encontrar”, tuve el fugaz deseo de que los malos de la historia ocasionaran una masacre, lo cual no ocurrió. Pero tú no estás aquí para leer lo que debió pasar, sino lo que pasó en la nueva telenovela de América TV y determinar si vale la pena verla o no. La respuesta es sí, tienes que darle una oportunidad... pero no por los motivos que te dice el comercial.

“Te volveré a encontrar” empieza en 1993 con la acaudalada familia Valdemar, que sufre un accidente provocado donde el padre muere, a la madre la secuestran unos enmascarados y los tres niños quedan huérfanos y heridos. Tras esta introducción, la historia da un salto de 25 años al futuro para empezar su desarrollo con las dos tramas principales; una donde los hermanos ya son adultos y han rehecho su vida, la otra por el lado de la madre, Rosa María (Denise Dibós), quien ha perdido la memoria y es rehén en alguna parte de la selva. Esta mujer no está sola, la acompaña Lucy (Alondra García-Miró), una joven a la que llama hija y que tampoco tiene control sobre su destino.

Eventualmente ambas historias tienen que cruzarse, pero eso no lo veremos en el primer episodio. Mientras tanto, este capítulo tiene que generar empatía entre los personajes y la audiencia, que nos importe lo que ocurre con ellos. Más allá de la trama principal, del eventual reencuentro de los hermanos Valdemar con su madre, surgen los siguientes personajes y sus respectivos hilos narrativos:

Camilo (George Slebi), el hermano mayor felizmente casado. Tiene un secreto que involucra a la novia de Paolo.

Paolo (Pablo Heredia), el hermano del medio que volvió de Argentina con pareja, Elvira (Maju Mantilla); quien es la ex de Paolo.

Nicolás (Nicola Porcella), el menor y menos inteligente de los hermanos. Le debe dinero a unos mafiosos.

Denise (Alessandra Fuller), cuya única función en la historia es estar enamorada de Paolo.

Lola (Flavia Laos), cuya única función en la historia es ser amiga de Denise.

Barbie (Mayra Goñi), cantante de night club tiene una relación con Nicolás.

Máximo (Sergio Paris), narcotraficante que tiene de rehén a Lucy y Rosa María. Guarda en secreto el por qué llevó a cabo el secuestro años atrás.

Elena (Karina Jordán), la típica “novia trofeo”. Quiere un rol más importante en el negocio de Máximo, así como dejar la selva que desprecia.

Si te inquieta conocer el por qué del secuestro y las motivaciones de Máximo, bien por ti. Ese es el único misterio relevante en el primer episodio, sin el cual “Te volveré a encontrar” sería simplemente “Te encontré”. Todo lo demás en esta historia es accesorio, algo típico de toda telenovela: cada personaje tiene una historia que se extiende para rellenar 45 minutos o más de lunes a viernes. Pero hay un contrato no hablado entre el creador y el espectador: que por lo menos esta trama que se extenderá como chicle tiene que cumplir lo que promete, en este caso es ser “la más ambiciosa producción nacional de los últimos años”; o por lo menos un drama decente.

“Te volveré a encontrar" es una comedia no intencional desde su primera secuencia: los niños que, después del accidente, deberían parecer desmayados, mueven inexplicablemente sus brazos; el micrófono inalámbrico sobre el que hay fricción cuando dos de los hermanos se abrazan, las imágenes en cámara lenta que buscan darle peso a escenas que no lo tienen; la gratuita toma de Lucy lavando las verduras en el río, una toma de tono pastoril que rompe el contexto del cautiverio... Cosas como esta podrían hacer que tu cuarentena, en caso no tengas internet, se vuelva miserable; pero ocurre lo contrario: la inverosimilitud, errores técnicos y actuaciones disforzadas (por parte Fuller, Laos y otros miembros jóvenes del “reconocido elenco”) hacen que no te tomes en serio nada de lo que ves y que empieces a reír cuando algo malo le pasa a los “héroes".

Lo único que habría hecho más hilarante esta escena es que Aaronson se una al grupo para golpear a Porcella. Fotos: América TV.

Quiero creer que, en el montaje, alguien pensó lo mismo cuando dos mafiosos muelen a golpes al personaje de Porcella; escena que tiene como único testigo a la niña Milana (Francisca Aronsson), la cual no hace más que matarse de risa mientras se come un helado, totalmente desconectada de la realidad o, mejor aún, consciente de lo ridículo del asunto (la mejor parte del episodio). Incluso, cuando le toca mencionar el ataque, lo hace de manera casual, como si con ella no fuera el asunto. Tono similar tiene el personaje de Martina (Leslie Stewart), cuyo alcoholismo le sirve de excusa para hacer lo que le da la gana.

Otra perla de esta historia ocurre cuando se quema el laboratorio de droga en la selva, pues Lucy en lugar de llevar rápido el extintor a donde se lo piden se queda mirando, embobada, las fotos de su “padrino” Máximo; donde por esas casualidades del género encuentra una foto de Rosa María y sus tres hijos. Esta es una de las tantas escenas memeables de “Te volveré a encontrar”, lo cual no es poco. Como alguien me sugirió horas antes de cerrar este artículo, estamos ante una ficción “terapéutica”, una hora que por lo menos te divierte de manera perversa (menos mal no ocurrió la masacre en la fiesta, reducir el elenco nos privaría de todo el humor).

En resumen: sí, tienes que verla: sino es por las risas, al menos por los exóticos parajes.

DATO

“Te volveré a encontrar” estrena nuevos episodios de lunes a viernes a las 9.30 por Amérca TV. También puedes ver los episodios en el servicio TV GO.

