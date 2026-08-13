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Protagonizada por Jason Sudeikis, 'Ted Lasso' ha batido récords de audiencia desde su estreno el 14 de agosto de 2020 | (Foto: Captura/YouTube-Apple Tv+)
Protagonizada por Jason Sudeikis, 'Ted Lasso' ha batido récords de audiencia desde su estreno el 14 de agosto de 2020 | (Foto: Captura/YouTube-Apple Tv+)
Por Agencia EFE

La cuarta temporada de la aclamada ‘Ted Lasso’ se convirtió en la más vista en la historia de Apple TV tras acumular más de 296 millones de minutos de visualización entre el 4 y el 5 de agosto, tras su estreno.

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