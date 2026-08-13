La cuarta temporada de la aclamada ‘Ted Lasso’ se convirtió en la más vista en la historia de Apple TV tras acumular más de 296 millones de minutos de visualización entre el 4 y el 5 de agosto, tras su estreno.

Estas cifras convierten el primer episodio de esta serie de comedia en el mayor estreno de la plataforma de contenidos en línea, según datos del medidor de audiencia Nielsen recogidos este jueves por Variety.

Fue también lo más visto Estados Unidos solo el 5 de agosto, con más de 200 millones de minutos visualizados ese día, de acuerdo con las cifras de Nielsen.

El regreso de una de las producciones más populares de Apple TV no solo superó a todas las demás temporadas, sino que también sobrepasó a otros títulos de la plataforma como ‘Severance’ o ‘Pluribus’.

Protagonizada por Jason Sudeikis, ‘Ted Lasso’ ha batido récords de audiencia desde su estreno el 14 de agosto de 2020, siendo la comedia con más nominaciones al Emmy en su primera entrega.

En esta nueva entrega, Ted (Sudeikis) regresa a la localidad británica de Richmond para afrontar su mayor reto hasta la fecha: entrenar a un equipo femenino de fútbol de segunda división.

La temporada consta de 10 episodios que se estrenarán de forma semanal cada miércoles y concluirá con el final de temporada programado para el 7 de octubre.

Además de Sudeikis, regresan Hannah Waddingham (‘Game of Thrones’), Juno Temple (‘Roofman’), Brett Goldstein (‘Shrinking’), Brendan Hunt (‘We’re the Millers’) y Jeremy Swift (‘Downton Abbey’).

A ellos se suman nuevos integrantes al reparto, como Tanya Reynolds (‘Sex Education’), Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely, quien interpretará a Henry, el hijo de Ted.