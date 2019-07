"Tú, yo y ella", ¿tendrá temporada 5 en Netflix?

Creada por John Scott Shepherd, “Tú, yo y ella” (“You Me Her” en su idioma original) es una comedia que narra la historia de Jack y Emma Trakarsky, un matrimonio desgastado por la rutina que en un esfuerzo por reanimar su vida sexual e intentar concebir un niño juntos, deciden traer a su matrimonio a Izzy, una estudiante universitaria de 25 años que además es chica de compañía. Aunque todo empieza como un juego ambos desarrollan sentimientos hacia Izzy, y deben adaptarse a una relación poliamorosa.

En la segunda temporada de la serie estadounidense-canadiense la relación sigue avanzando, y los tres están cada vez más enganchados, pero no menos complicados. El trio se cuestiona si realmente son mejores y más felices al estar juntos o si los problemas los superan.

La tercera entrega de la ficción Audience Network empieza cuatro meses después de la separación del trío, con la carrera de Emma despegando en la ciudad de Seattle, y explorando una nueva relación con alguien que en el pasado prendió una llama. En tanto, en Portland, Jack e Izzy se han vuelto monógamos y contemplan empezar una familia. Pero cuando se vuelven a ver todo resurge y deben decidir si hay su relación poliamorosa funcionará.

Mientras tanto, en la cuarta temporada de “Tú, yo y ella” después de formalizar, el trío conformado por Izzy, Jack y Emma intenta mantenerse a flote su relación lejos de la ciudad y lidiar con sus dudas sobre la paternidad.

¿”TÚ, YO Y ELLA” TENDRÁ TEMPORADA 5?

En julio de 2018, AT&T de Audience Network renovó “Tú, yo y ella” para una cuarta y quinta temporada, pero en julio de 2019 anunciaron que la quinta entrega del programa sería la última. La misma que según The Hollywood Reporter empezó a filmarse en mayo de 2019.

Aunque ni AT&T ni Netflix han revelado detalles sobre los nuevos episodios es probable que la historia continúe donde quedó al final de la anterior entrega. En el último episodio Izzy planea una fiesta para el aniversario de Jack y Emma, pero se llena de dudas acerca del futuro cuando ve la ecografía en cuatro dimensiones. Y decide no firmar el contrato de custodia de las gemelas.

Tampoco se ha revelado el elenco de la quinta temporada de “Tú, yo y ella”, pero es casi seguro que Greg Poehler, Rachel Blanchard y Priscilla Faia regresarán como Jack, Emma y Izzy Silva respectivamente.

¿Qué sucederá con este trio en la quinta temporada de "Tú, yo y ella"? (Foto: Netflix) ¿Qué sucederá con este trio en la quinta temporada de "Tú, yo y ella"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 5 ”TÚ, YO Y ELLA”?

La quinta temporada de “Tú, yo y ella” aún no tiene fecha de estreno, pero considerando que cada entrega del show ha tenido 13 meses de diferencia, lo más probable es que los nuevos episodios lleguen en mayo de 2020.

En Netflix, la primera temporada se estrenó en marzo de 2017, la segunda en junio de 2017, la tercera en junio de 2018 y la cuarta en julio de 2019, por lo que la quinta podría llegar en julio o agosto de 2020.