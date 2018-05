Thandie Newton es probablemente una de las actrices más estrechamente relacionadas al activismo en Hollywood y ella misma señala que su trabajo en "Westworld" encaja a la perfección con sus convicciones.

En una entrevista compartida en exclusiva con El Comercio, la artista abordó su relación con Maeve Millay, el personaje que interpreta en "Westworld", además de su rol en la industria y como este calza con su trabajo en la producción de HBO.



"En el caso de Westworld realmente me perdí en el personaje, de verdad. Lo viví con mucha sensibilidad, y creo que en parte se debe a que confiaba en el entorno en el que estaba y a la larga experiencia que compartimos con el equipo", contó Newton.

Como parte de sus deberes paralelos como activista, la actriz británica ha estado en numerosas ocasiones en África, particularmente el Congo, donde fue testigo de los abusos de toda clase que sufren ahí las mujeres. Según cuenta Newton, esta situación ha tenido un gran impacto en su trabajo.

"Esas son las mujeres que me han inspirado, y con Maeve pienso en ellas, si yo sólo pudiera darles la oportunidad de volver atrás sus vivencias para poder levantarse. Son muy importantes para mí", explicó la artista.

Más allá de los progresos en materia social de la gran industria audiovisual, Thandie Newton señala que durante gran parte del tiempo debe lidiar con "personajes femeninos escritos por hombres que hacen lo que pueden, pero no dan la talla".

Esta situación la ha llevado a abandonar más de un proyecto pues, a su juicio, tenían una connotación marcadamente discriminatoria. "He tenido que dejar trabajos, o decir no a empleos porque son sexistas, misóginos y racistas y la gente ni siquiera se da cuenta de que está siéndolo", sostuvo la artista.

Para Newton el caso de "Westworld" es diferente, ya que se siente a gusto porque su labor le permite dar vida a un personaje con el que cualquier persona oprimida puede identificarse.

"Entre otras cosas, me encanta que haya personas que no sean mujeres negras que, no obstante, conecten realmente conmigo a este nivel. Hombres, adultos mayores, jóvenes, personas que han experimentado la necesidad de rebelarse contra la manera en que son percibidas", mencionó la actriz.