"The 100" 6x01 EN VIVO ONLINE: ¿dónde y a qué hora ver el estreno de la temporada 6?

Al final de la quinta temporada de "The 100", la Tierra se hizo inhabitable por completo y los pocos sobrevivientes debieron escapar al espacio y, según el plan, dormir durante 10 años en estado criogénico a la espera de que el planeta se recupere por sí solo. Pero eso no pasó.

Cuando Clarke y Bellamy despertaron, se dieron con la sorpresa que en realidad habían pasado 125 años y que ahora estaban muy lejos de casa, cerca de un planeta desconocido que parece tener dos soles, pero al que Monty los había llevado con la esperanza de iniciar una nueva era para la especie humana.

Monty y Harper cuidaron el sueño de sus aliados y murieron por causas naturales durante este tiempo. Eso sí, dejaron a Jordan, su hijo, con la misión de guiar a los '100' hasta su nuevo hogar y eso pasó cuando Clarke y Bellamy abrieron los ojos, más de un siglo después.

Aunque la Tierra nunca volverá a ser habitable, Monty encontró un planeta habitado por una sociedad pacífica, donde la civilización humana podría comenzar de nuevo, sin más guerras de por medio. El nombre de este lugar es Sanctum y su líder es un hombre llamado Russell, interpretado por JR Bourne.

Clarke enfrenta a sus demonios en el póster oficial de la sexta temporada de 'The 100' (Foto: The CW)

SINOPSIS OFICIAL DE “THE 100” 6X01: ‘SANCTUM’

De acuerdo a la sinopsis de ‘Sanctum’ (6×01), primer episodio de la sexta temporada de “The 100”, “todavía aturdidos tras la recepción del mensaje de Monty, un pequeño grupo baja para explorar el misterioso nuevo planeta. De vuelta a la nave, varios miembros de Wonkru se enfrentan a las consecuencias de sus decisiones”.

Por otro lado, el drama entre los hermanos Blake no termina. Octavia sigue fuera de control, sin necesidad de ningún eclipse, al punto que cuando le pide a Bellamy que diga es su hermana, este dice que "mi hermana murió hace mucho tiempo".

TRÁILER DE “THE 100” 6X01: ‘SANCTUM’

Por lo visto en los tráilers del estreno de la sexta temporada de “The 100”, los sobrevivientes son recibidos con los brazos abiertos por los habitantes de Sanctum, una sociedad pacífica y avanzada a la que Clarke y compañía se acoplan naturalmente hasta que un eclipse lo cambia todo.

Por alguna razón no precisada, el eclipse vuelve locos a los '100', que reaccionan paranoica y violentamente contra ellos mismos y contra sus anfitriones, por lo que Russell le dice a Clarke que "estas personas son peligrosas, quemarás este mundo como el último". Clarke, en un intento desesperado, le asegura que pueden cambiar, pero el líder de Sanctum le replica que "creo que quieres hacerlo, Clarke. Simplemente no, no creo que puedas".

¿CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EN VIVO DE “THE 100” 6X01: ‘SANCTUM’?

‘Sanctum’, primer episodio de la sexta temporada de “The 100”, se estrenará el martes 30 de abril a las 9:00 pm a través de The CW.

Las cuatro primeras temporadas de "The 100" están disponibles online en Netflix.