"The 100" 6x03 ONLINE: ¿cómo ver el episodio 3 de la temporada 6?

The 100 6x03 ONLINE | ‘Red Sun Rising’ (6x02), segundo episodio de la sexta temporada de "The 100", empieza con un flashback de 236 años atrás donde se muestra a una familia de tres personas que solo tenía 21 días de vida en Planet Alpha. En el presente, Clarke está poniendo a todos al tanto de lo que ha aprendido sobre el eclipse, una de las medidas preventivas es permanecer atados y separados.

A pesar de las medidas, todos pierden el control, incluso Clarke tiene alucinaciones: habla con "Abby" en la radio, su madre le dice que la toxina no está en el aire; "la toxina eres tú". De inmediato Clarke se lleva un cuchillo a la garganta y aunque Murphy la detiene no puede hacer lo mismo con Bellamy, quien lo arrastra a un pequeño estaque de agua. El enfrentamiento termina con todos desmayados.

Más adelante, Abby y el resto los encuentran noqueados, mientras Clarke y Bellamy despiertan, Murphy tiene el pulso demasiado débil. De pronto, un gran grupo de niños se aproxima a ellos y preguntan: "¿estás aquí para llevarnos a casa?", a lo que Clarke, responde: ¿Esta no es tu casa?

De acuerdo a la sinopsis oficial de ‘The Children of Gabriel’ (6x03), tercer episodio de la sexta temporada de "The 100", “Clarke trata de ganarse a los líderes de Sanctum para que su gente se quede. Mientras tanto, Bellamy, Octavia y Echo descubren una nueva amenaza mientras se encuentran en una misión para recuperar el barco de transporte.”

TRÁILER DEL EPISODIO 3 DE LA TEMPORADA 6 DE "THE 100"

Aunque el primer tráiler de apenas dura 11 segundos, se sabe que el Russell, el líder de Sanctum capturará a Clarke, Bellamy, Ocatvia y Abby, para interrogarlos. Este momento también permitirá conocer más de esta nueva comunidad.

Por otro lado, mientras Gaia y Madi esperan en la nave de transporte la confirmación para dirigirse a Sanctum serán emboscados por una comunidad de enmascarados. ¿Qué sucederá con ellas? ¿Serán tomadas prisioneras por este nuevo grupo o la comunidad de Russell aparecerá para rescatarlas y llevarlas a Sanctum? ¿Clarke y Madi se reencontrarán?

¿CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER "THE 100"?

Dirigido por Dean White y escrito por Jason Rothenberg, ‘The Children of Gabriel’ (6x03), segundo tercer de la sexta temporada de "The 100", será estrenado el próximo martes 14 de mayo a las 9:00 pm (hora del este) por The CW en Estados Unidos.



El segundo capítulo de la nueva temporada ya está disponible online en las plataformas digitales de The CW en el mismo país.