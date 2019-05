"The 100" 6x03: tráiler, sinopsis y qué pasará en el episodio 3 de la temporada 6

Apenas terminado ‘Red Sun Rising’ (6x02), segundo episodio de la sexta temporada de "The 100", The CW compartió un primer avance del próximo capítulo de la serie, titulado ‘The Children of Gabriel’ (6x03), donde Clark intentará convencer a los líderes del nuevo lugar para que les permitan quedarse.

De acuerdo a la sinopsis oficial de este episodio, el tercer de la sexta temporada de "The 100", “Clarke trata de ganarse a los líderes de Sanctum para que su gente se quede. Mientras tanto, Bellamy, Octavia y Echo descubren una nueva amenaza mientras se encuentran en una misión para recuperar el barco de transporte.”.

Aunque el primer tráiler de ‘The Children of Gabriel’ apenas dura 11 segundos, se sabe que el Russell, el líder de Sanctum capturará a Clarke, Bellamy, Ocatvia y Abby, para interrogarlos. Este momento también permitirá conocer más de esta nueva comunidad.

Por otro lado, mientras Gaia y Madi esperan en la nave de transporte la confirmación para dirigirse a Sanctum serán emboscados por una comunidad de enmascarados. ¿Qué sucederá con ellas? ¿Serán tomadas prisioneras por este nuevo grupo o la comunidad de Russell aparecerá para rescatarlas y llevarlas a Sanctum? ¿Clarke y Madi se reencontrarán?

¿CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER "THE 100"?

Dirigido por Dean White y escrito por Jason Rothenberg, ‘The Children of Gabriel’ (6x03), segundo tercer de la sexta temporada de "The 100", será estrenado el próximo martes 14 de mayo a las 9:00 pm (hora del este) por The CW en Estados Unidos.

El segundo capítulo de la nueva temporada ya está disponible online en las plataformas digitales de The CW en el mismo país.