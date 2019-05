"The 100" 6x04 ONLINE: ¿cómo y a qué hora ver el episodio 4 de la temporada 6?

En ‘The Children of Gabriel’ (6x03), tercer episodio de la sexta temporada de "The 100", se explica que las familias Prime son los descendientes de las cuatro familias originales que llegaron a Sanctum, además, se revela que son Sangre Nocturna, es decir son de la realeza.

Mientras Clark intenta convencer a Russell de dejarlos quedarse en ese planeta, Gaia, Madi y Diyoza son emboscados por ‘The Children of Gabriel’, ¿tendrán algo que ver con el Dr. Gabriel? Cuando este nuevo grupo discute un ataque que planean para esa noche llegan Bellamy y Octavia para rescatar a las prisioneras.

Más adelante se descubre que el plan de los ‘Hijos de Gabriel’ era secuestrar a Delilah durante su "Día del nombramiento", pero Clarke los detiene y en medio del enfrentamiento sufre una cortada. Al descubrir que ella también es nightbloods, Russell les permite quedarse en Sactum, pero detienen a Diyoza al ver que su nombre estaba en los libros de historia de Prime al lado de Hitler y Bin Landen.

De acuerdo a la sinopsis oficial de ‘The Face Behind the Glass’ (6x04), cuarto episodio de la sexta temporada de "The 100", “mientras Clarke y los demás intentan integrarse en el Sanctum, Octavia y Diyoza luchan por sus vidas contra una facción opuesta de sobrevivientes”.

TRÁILER DEL EPISODIO 4 DE LA TEMPORADA 6 DE "THE 100"

Por lo visto en el tráiler del nuevo episodio de la serie de The CW, Octavia está tratando de escapar de alguien o algo. "Están tratando de matarnos (…) Si te detienes, mueres", le dice a alguien que no logramos identificar.

La ultima vez que vimos a Octavia era prisionera de los ‘Hijos de Gabriel’, pero todo parece indicar que logró escapar. Tal vez sean ellos quienes la persiguen.

Asimismo, Clark y su gente aprovecharán la oportunidad que tienen de quedarse en Sanctum y que aprenderán más sobre las tradiciones y los rituales de este planeta. También intentarán rectificar los errores pasados y mantenerse atentos.

¿CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 4 DE LA TEMPORADA 6 DE "THE 100"?

Dirigido por Tim Scanlan y escrito por Jason Rothenberg, ‘The Face Behind the Glass’ (6x04), cuarto episodio de la sexta temporada de "The 100", será estrenado este martes 21 de mayo a las 9:00 pm (hora del este) por The CW en Estados Unidos.

El tercer capítulo de la nueva temporada ya está disponible online en las plataformas digitales de The CW en el mismo país.