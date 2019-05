"The 100" 6x05 ONLINE: ¿cómo y a qué hora ver episodio 5 de temporada 6?

En ‘The Face Behind the Glass’ (6x04), cuarto episodio de la sexta temporada de "The 100", se reveló el oscuro secreto de Sanctum, el planeta al que los sobrevivientes llegaron en busca de una nueva oportunidad para la humanidad. Clarke y el resto del grupo no comprendieron de lo que la ceremonia del Día de Nombramiento que Sanctum realmente significa, mientras para ellos solo se trataba de darle a alguien el nombre de uno de los pobladores originales del planeta, resulta que Russell y los otros no eran descendientes de las personas que habían poblado el planeta, sino que eran cuerpos anfitriones que albergan las conciencias inmortales de otros seres.

Cillian, quien resultó ser el espía de los Hijos de Gabriel, intentó llevar a Clarke más allá de la barrera de radiación gracias a una inyección que la dejó paralizada, pero los soldados de Russell lo impidieron. Sin embargo, lejos de ayudarla Russell y su esposa, que como el resto de su comunidad son los Lightborns originales, aprovecharon que estaba indefensa y la utilizaron para recuperar a su hija.

Finalmente, Clarke fue sometida a un procedimiento que le borró la mente y la reemplazó con la de Josephine. En los momentos finales del episodio, Clarke despertó, pero ya no era ella misma. Eso significa que ¿Clarke está muerta? De lo contrario, ¿cuánto de ella queda dentro del cuerpo que controla Josephine? ¿Bellamy notará la diferencia?

De acuerdo a la sinopsis oficial de ‘The Gospel of Josephine’ (6x05), quinto episodio de la sexta temporada de "The 100", Jordan investiga Sanctum. Mientras tanto, Octavia y Diyoza descubren las amenazas del nuevo planeta de primera mano. Por último, Bellamy y Clarke topan cabezas.

TRÁILER DEL EPISODIO 5 DE LA TEMPORADA 6 DE "THE 100"

Por lo visto en el tráiler del nuevo episodio de la serie de The CW, Russell quiere mantener en secreto que su hija Josephine ahora habita el cuerpo de Clarke para mantener su imagen de pacíficos y salvadores.

En el avance se muestra que a Madi también intentarán meterle la nueva inteligencia artificial, sin embargo, ella tiene la Llama y la única forma de sacarla es decir las palabras correctas.

Mientras tanto, Octavia y Diyoza se unirán y descubrirán una nueva amenaza para los habitantes del nuevo planeta.

¿CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 5 DE LA TEMPORADA 6 DE "THE 100"?

Dirigido por Ian Samoil y escrito por Jason Rothenberg, ‘The Gospel of Josephine’ (6x05), quinto episodio de la sexta temporada de "The 100", se estrenará este martes 28 de mayo a las 9:00 pm (hora del este) por The CW en Estados Unidos.

El cuarto capítulo de la nueva temporada ya está disponible online en las plataformas digitales de The CW en el mismo país.



La sexta temporada de "The 100" es emitida los martes, aunque con un par de semanas de retraso.

La nueva temporada de "The 100" aún no tiene fecha de estreno en América Latina por Warner Channel, canal de cable que emitió sus anteriores entregas.



Las cuatro primeras temporadas de "The 100" están disponibles en Netflix con subtítulos en español en América Latina, mientras que la quinta entrega sería habilitada en junio próximo en la plataforma.