"The 100" 6x07 ONLINE: ¿cómo y a qué hora ver el episodio 7 de la temporada 6?

En ‘Memento Mori’ (6x06), sexto episodio de la sexta temporada de "The 100", a pesar de que Murphy le brinda información sobre Clarke, Josephine fracasa en su interpretación y más de uno sospecha que no es la misma. Sin embargo, logra convencer a Abby de crear sangre nocturna para Sanctum.

Antes que todos noten la ausencia de Bellamy, quien permanece encerrado, Josie envía a Murphy para persuadir a Bellamy de aceptar su plan, pero este no lo consigue.

En su búsqueda Echo encuentra a un hombre que aparentemente se ha convertido en parte de un árbol, intenta salvarlo, pero al no lograrlo accede al pedido de sujeto y acaba con su sufrimiento. Cuando Jade intenta detenerla Echo lo golpea e interroga, él dice que "Clarke está muerta”, pero que Bellamy aún tiene hasta la segunda luna.

Más adelante, Josie entra en la habitación de Bellamy con la intención de matarlo, pero es interrumpida por Russell y Murphy. Cuando Josie corta la cuerda Bellamy estrangula a Russell, aunque tras pensarlo mejor mejor lo libera.

Al descubrir que Clarke murió Madi culpa de todo a Gaia y la destierra, además le pide al Comandante Oscuro que le enseñe "cómo matarlos a todos". En tanto, Josie finalmente decide dormir en su nuevo cuerpo, bebe un poco de té y cierra los ojos, en ese preciso momento Clarke despierta en una prisión llena de dibujos.

De acuerdo a la sinopsis oficial de ‘Nevermind’ (6x07), séptimo episodio de la sexta temporada de "The 100", el pasado de Clarke la alcanza.

TRÁILER DEL EPISODIO 7 DE LA TEMPORADA 6 DE "THE 100"

Por lo visto en el tráiler del nuevo episodio de la serie de The CW, Josephine y Clarke se enfrentarán en la mente de esta última. “Sal de mi cabeza (…) No me rindo tan fácilmente” son las palabras de Clarke mientras lucha contra la hija de Russell.

En el primer sneak peek la protagonista de “The 100” se encuentra con su padre y luego de abrazarlo le pregunta: “¿Cómo es esto posible? ¿Cómo estamos aquí?” Cuando él responde ¿qué es lo último que recuerda? Ella piensa unos segundos y dice, “morí”.

En otro adelanto, Josie le explica a Clarke que Russell cometió un error en el borrado de mente, y que esto no ocurría desde hace cientos de años. Asimismo, le cuenta algunas experiencias similares y le asegura que ambas morirán de una manera muy dolorosa.

Mientras Josephine intentará asesinar a Clarke para conservar su cuerpo e evitar que ambas mueran, seguramente la protagonista de la ficción de The CW luchará para evitar que Josie se quede con su cuerpo y si tiene que morir para ello probablemente se sacrificará.

¿CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 7 DE LA TEMPORADA 6 DE "THE 100"?

Dirigido por Michael C. Blundell y escrito por Jason Rothenberg, ‘Nevermind’ (6x07), séptimo episodio de la sexta temporada de "The 100", se estrenará el martes 18 de junio a las 9:00 pm (hora del este) por The CW en Estados Unidos.

El sexto capítulo de la nueva temporada de "The 100" también ya está disponible online en las plataformas digitales de The CW en el mismo país.



La sexta temporada de "The 100" es emitida los martes en España por Syfy y en América Latina por Warner Channel, aunque con unas semanas de retraso.



Las cinco primeras temporadas de "The 100" están disponibles online en Netflix con subtítulos en español.