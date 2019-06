"The 100" 6x08 ONLINE: ¿cómo ver el episodio 8 de la temporada 6?

En ‘Nevermind’ (6x07), séptimo episodio de la sexta temporada de "The 100", Clarke se encuentra en un rincón de mente intentando comprender lo que sucede, a medida que camina se encuentra con distintos recuerdos, hasta finalmente toparse con ALIE, que evitó que Russell borrara su mente por completo.

ALIE, que ahora quiere salvar a Clarke y sus recuerdos, le entrega un recuerdo que de ser visto por Josie podría ayudarla a eliminar a Clarke de su propio cerebro.

Cuando Josephine explica que Russell cometió un error en el borrado de mente, y que esto no ocurría desde hace cientos de años. Asimismo, le cuenta algunas experiencias similares y le asegura que ambas morirán de una manera muy dolorosa.

Luego de una larga persecución y lucha, Clarke acepta que la única forma de proteger al resto es sacrificarse, le entrega el recuerdo de Raven a Josie y está lista para morir, pero la aparición de Monty la hace ver su error e intenta remediarlo: se dirige a la puerta de Josie y descubre su más oscuro secreto.

Josephine expulsa a Clarke, sin darse cuenta de que Monty permanece escondido, y despierta creyendo que la victoria es suya. Sin embargo, cuando irrumpe en la negociación entre Russell y Bellamy y Miller su dedo envía un mensaje de código Morse: vivo.

De acuerdo a la sinopsis oficial de ‘The Old Man and the Anomaly’ (6x08), octavo episodio de la sexta temporada de "The 100", Octavia (Marie Avgeropoulos) y Diyoza (Ivana Milicevic) se dirigen a la misteriosa anomalía en busca del Viejo. Mientras tanto, Murphy (Luisa d'Oliveira) tiene una oferta para Emori.

TRÁILER DEL EPISODIO 8 DE LA TEMPORADA 6 DE "THE 100"

Por lo visto en el tráiler del nuevo episodio de la serie de The CW, Josie le cuenta a su padre como matar a Clarke y al fin quedarse con su cuerpo, y Russell evalúa los riesgos que involucra una “cirugía cerebral y una sierra mecánica”.

Las imágenes del próximo episodio muestran a Abby trabajando en su laboratorio al parecer intentando hacer Sangre nocturna, aunque probablemente se trate de una simple distracción ya que descubrió que su hija no es la misma.

Por otro lado, el Comandante Oscuro claramente está de vuelta. Madi está planeando la venganza de Clarke, su idea es matar a los Primes con la ayuda del Comandante Oscuro.

Cuando descubra que Clarke está viva probablemnte desista de su plan de acabar con todos, pero el Comante intentará persuadirla. ¿Madi logrará decir la contraseña de La Llama si es necesario?

¿CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 8 DE LA TEMPORADA 6 DE "THE 100"?

Dirigido por April Mullen y escrito por Jason Rothenberg, ‘The Old Man and the Anomaly’ (6x08), octavo episodio de la sexta temporada de "The 100", se estrenará el martes 25 de junio a las 9:00 pm (hora del este) por The CW en Estados Unidos.

El séptimo capítulo de la nueva temporada de "The 100" ya está disponible online en las plataformas digitales de The CW en el mismo país.

La sexta temporada de "The 100" es emitida los martes en España por Syfy y en América Latina por Warner Channel, aunque con unas semanas de retraso.



Las cinco primeras temporadas de "The 100" están disponibles online en Netflix con subtítulos en español.