"The 100" 6x10 EN VIVO ONLINE: ¿cómo y a qué hora ver capítulo 10 de la temporada 6?

En ‘What You Take with You’ (6x09), noveno episodio de la sexta temporada de "The 100", quedó claro que la barrera entre Clarke y Josie continúa debilitándose. Ella explicó que a pesar de que Gabriel ha tratado de matarla durante los últimos 70 años, ha estado enamorada de él durante 236 años.

Luego se descubrir que Clarke está utilizando el código Morse para comunicarse con el exterior, Josephine se adentra en la historia de la relación de Bellarke. En tanto, los Hijos de Gabriel vuelven y cuando ven la cicatriz en su nuca y que sangre negra sale de su boca saben que ella es una Prime. Están a punto de asesinarla, pero ella le cede el control a Clarke, quien se libera y va tras Gabriel.

Clarke le dice a Gabriel que Josie está en su cuerpo y que va a su encuentro, mientras Octavia que recién despierta de su alucinación recibe la llamada de Clarke en la radio. Aunque quiere ayudar Gabriel le dice que solo necesita quedarse quieta.

De acuerdo a la sinopsis oficial de ‘Matryoshka’ (6x10), décimo episodio de la sexta temporada de "The 100", Russell busca la justicia. Mientras tanto, Gabriel debe tomar una decisión difícil. Por último, los hermanos Blake, Bellamy (Bob Morley) y Octavia (Marie Avgeropoulos), se reúnen.

TRÁILER DEL EPISODIO 10 DE LA TEMPORADA 6 DE "THE 100"

Por lo visto en el tráiler del nuevo episodio de la serie de The CW, la barrera entre las mentes de Clarke y Josephine se están desintegrando, lo que podría ocasionar que sus recuerdos se combinen para siempre.

En el primer sneak peek del siguiente episodio de “The 100”, Clarke continúa teniendo el control mientras escapa en una moto, pero en el camino se estrella antes de llegar a su destino y tiene una discusión con Josie. Entonces, Josephine aparece y dice: "Te dije que debería conducir. ¿Ahora me devolverás el control o tengo que esperar hasta que te duermas?”

"Este es el trato, si volvemos a Sanctum, te devolveré tu cuerpo", propone Josie y ante la negativa de Clarke, agrega "bien, podemos esperar a que vengan mis guardias". En ese momento, se escucha el ruido de un motor dejando en suspenso la escena.

"Realmente lo arruinaste. Mira, sé que tienes miedo de morir. Todo el mundo lo tiene. Pero si quieres evitar el infierno, la respuesta no es la inmortalidad, es moralidad". le dice Raven a Murphy en otro adelanto de ‘Matryoshka’.

¿CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 10 DE LA TEMPORADA 6 DE "THE 100"?

Dirigido por Amanda Tapping y escrito por Jason Rothenberg, ‘Matryoshka’ (6x10), décimo episodio de la sexta temporada de "The 100", se estrenará el martes 16 de julio a las 9:00 pm (hora del este) por The CW en Estados Unidos.

El noveno capítulo de la nueva temporada de "The 100" ya está disponible online en las plataformas digitales de The CW en el mismo país.



La sexta temporada de "The 100" es emitida los martes en España por Syfy y en América Latina por Warner Channel, aunque con unas semanas de retraso.



Las cinco primeras temporadas de "The 100" están disponibles online en Netflix con subtítulos en español.