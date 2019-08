"The 100" 6x13 ONLINE EN VIVO FINAL: ¿cómo y a qué hora ver el último capítulo de la temporada 6?

En ‘Adjustment Protocol’ (6x12), décimo segundo episodio de la sexta temporada de "The 100", a pesar del sacrificio de Abby, que decide hacerse una sangre nocturna para poder extraer su propia médula ósea en lugar de tomarla de Madi, la pequeña aún no está estable, por lo que Ryker ayuda con el escudo y Raven la atiende.

Cuando Russell aparece con cinco anfitriones, Abby señala que ella hizo seis dosis de médula, en ese momento el líder de los Primes la inyecta en el cuello, y mientras pierde la conciencia, la madre de Clarke de algunos destellos de su vida.

Mientras tanto, Gabriel y su tripulación se acercan a la barrera de radiación. Aunque Gabriel pretendía esperar y seguir el plan tras escuchar a un par de guardias hablando del Día del Nombramiento decide precipitarse hacia la barrera. "No puedo sacrificar a los pocos para salvar a los muchos", le grita a Bellamy.

Una vez adentro deja caer la toxina en el agua, luego es llevado ante Russell, a quien aprovechando la distracción de la alarma apunta con un arma, pero al final no puede dispararle a su viejo amigo.

Sin más opciones, Bellamy le grita a la multitud que los Primes no se vuelven uno con los anfitriones, "los matan. Roban tus cuerpos para que puedan vivir para siempre". Entonces, la gente empieza a murmurar, pero ya es tarde, Russell lanza una bomba de sol rojo y los que no tienen máscaras comienzan a pelear.

En medio del alboroto, Clarke y Gaia, quien se hace pasar por la guardia de ‘Josie’, regresan al palacio y ven a Abby, que en realidad es Simone. La protagonista continúa fingiendo y no tiene oportunidad de llorar por la muerte de su madre. Para huir, Simone le apunta a Madi para obligar a Raven a pilotar la nave y llevarlos de regreso a Eligius. Cuando Russel nota a Gaia ordena que la maten, pero Clarke lo detiene y dice que la necesitan para subir al barco.

En la puerta del barco se encuentran ambos bandos: Simone/Abby, Russell y Clarke/Josie, quienes tienen sus armas en Madi, Raven y Gaia. ¿Qué pasará en el final de la sexta entrega de la serie distópica?

De acuerdo a la sinopsis oficial de ‘The Blood of Sanctum’ (6x13), décimo tercer episodio de la sexta temporada de "The 100", Sanctum se convierte en un campo de batalla entre los devotos y los no creyentes. El misterio de la anomalía se profundiza.

TRÁILER DEL FINAL DE LA TEMPORADA 6 DE "THE 100"

Por lo visto en el tráiler del final de la sexta y penúltima temporada de la serie de The CW, Niylah (Jessica Harmon), Indra (Adina Porter) apuntan con armas a Clarke Griffin (Eliza Taylor), Simone Lightbourne (Paige Turco) y Russell Lightbourne (JR Bourne). "Bajen las armas", exige “Josie”, a lo que Indra responde: "¿O qué?"

En otro momento, Russell grita: "¡Lo que quiero es venganza!", mientras Clarke se lleva una pistola a la cabeza en lo que parece un último sacrificio. "Perdí a mi madre hoy", le informa a Madi. Gaia intenta liberar a la Sangre Nocturna del control que Sheidheda (Dakota Daulby).

Al final del avance, Clarke dice en tono burlón: "Un pequeño genocidio, una larga siesta, ¿qué demonios?" Esto sugiere que todos podrían volver a dormir para dejar atrás los horrores de Sanctum.

¿CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 13 DE LA TEMPORADA 6 DE "THE 100"?

Dirigido por Ed Fraiman y escrito por Jason Rothenberg, ‘The Blood of Sanctum’ (6x13), décimo tercer episodio de la sexta temporada de "The 100", se estrenará el martes 6 de julio a las 9:00 pm (hora del este) por The CW en Estados Unidos.

El décimo segundo capítulo de la nueva temporada de "The 100" ya está disponible online en las plataformas digitales de The CW en el mismo país.

La sexta temporada de "The 100" es emitida los martes en España por Syfy y en América Latina por Warner Channel, aunque con unas semanas de retraso.



Las cinco primeras temporadas de "The 100" están disponibles online en Netflix con subtítulos en español.