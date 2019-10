La séptima y última temporada de “The 100”, que se estrenará en el 2020, no será el final de la serie de Jason Rothenberg, ya que según Deadline, The CW prepara un spin-off. La cadena tiene la intención de continuar explorando este universo a través de una precuela y para ello ha ordenado un piloto que se emitirá como uno de los episodios de la próxima entrega.

Pero los rumores de un spin-off surgieron luego de que durante la convención WonderCon 2019, el 'showrunner' Jason Rothenberg adelantara que podría tener un proyecto guardado en algún lugar.

Además, el actor Richard Harmon, que interpreta a John Murphy, aseguró que le gustaría "ver uno donde el comienzo del 'spin-off' sea la primera bomba que se detona. Y todo sobre la gente que se convirtió en Grounders, la gente que sobrevivió y a ellos lidiando con todo. Creo que ese sería el 'spin-off' que querría ver".

“Podríamos estar trabajando en algo. No puedo hablar de eso. Probablemente me meteré en problemas por decir eso”, agregó Rothenberg.

La precuela de la serie, que se inspiró en las novelas de Young Adult de Kass Morgan, todavía no cuenta con un título, pero tendrá a Rothenberg como guionista y productor ejecutivo. Además, Leslie Morgenstein y Gina Girolamo también serán productoras ejecutivas.

HISTORIA DEL SPIN-OFF DE “THE 100”

Este spin-off estará ambientado 97 años antes de los hechos presentados en “The 100”, desde el apocalipsis nuclear que acabó con la humanidad tal como se conocía, y se centrará en un grupo que deberá reconstruir la sociedad a partir de las cenizas.

Jason Rothenberg estará detrás del guion que sigue a "una banda de sobrevivientes en el terreno mientras aprenden a sobrellevar un mundo peligroso mientras luchan para crear una sociedad nueva y mejor a partir de las cenizas de lo que vino antes".

El piloto de la posible nueva serie se emitirá como uno de los 16 episodios de la última temporada de “The 100”, al igual que otros proyectos de la cadena estadounidense como “Wayward Sisters” o “Supernatural: Bloodlines”.

TRÁILER DEL SPIN-OFF DE “THE 100”

Debido a su reciente anuncio, esta precuela de aún no cuenta con un tráiler, pero es posible que The CW comparte algún material promocional cuando comience la producción.

ACTORES Y PERSONAJES

Todavía no se anunciado que actores será parte del elenco del spin-off de “The 100”, pero es obvio, que será un reparto completamente nuevo, es decir, Eliza Taylor (Clarke Griffin) y Bob Morley (Bellamy Blake) no serán parte de él.

Sin embargo, pueden aparecer personajes relacionados con ellos. Este nuevo show brinda la oportunidad de incluir roles radicalmente diferentes a los de la ficción original.

EQUIPO CREATIVO

Guion: Jason Rothenberg

Producción ejecutiva: Jason Rothenberg, Leslie Morgenstein, Gina Girolamo

Clarke y Bellamy no serán parte del spin-off de "The 100" (Foto: The CW)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL SPIN-OFF DE “THE 100”?

El spin-off de “The 100” aún no tiene fecha de estreno oficial, ya que por ahora solo cuenta con un piloto, pero de continuar probablemente llegue a The CW en el 2021.