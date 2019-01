"The 100", temporada 6: fecha de estreno, qué pasará y todo sobre los nuevos capítulos

The 100, temporada 6 | "The 100", el drama postapocalíptico creado por Jason Rothenberg, volverá en 2019 con una sexta temporada, la cual fue anunciada cuando solo se habían emitido dos episodios de su quinta entrega, que arrancó con un salto en el tiempo de seis años, con Clarke (Eliza Taylor) sobreviviendo en la superficie tras la ola nuclear mortal que arrasó la Tierra, mientras que sus amigos Bellamy (Bob Morley), Raven (Lindsey Morgan), Murphy (Richard Harmon), Monty (Christopher Larkin), Harper (Chelsey Reist) , Emori (Luisa D'Oliveira) y Echo (Tasya Teles) estaban en el espacio esperando a que fuera seguro regresar.

Ahora las cosas han cambiado y los sobrevivientes deberán empezar nuevamente en un lugar completamente desconocido en la sexta temporada de la serie de The CW. En una entrevista, el productor ejecutivo Jason Rothenberg habló sobre el giro de la historia, que a su vez es el punto final de la trama anterior. “Tenía un punto final en mente, y se llegó a ese punto final, sin embargo, empezamos una nueva historia completamente abierta”, explicó.

"Tenía esta idea de cómo quería que terminara el programa. Pero era escalable y ese final podría haber sido al final de la tercera temporada, podría ser al final de la quinta temporada, podría estar en el final de la temporada ocho", dijo Rothenberg a Nerdist.

Pero no cree la serie dure 10 temporadas. “Amo a estos personajes y este mundo tanto que es nuevo para mí cada año. Contamos una historia diferente cada año, por lo que no nos aburrimos con ella. Todavía tengo una historia final en mente, pero no sé cuándo va a ser ese final y me siento muy, muy confiado de que finalmente lo contaré".

HISTORIA DE LA TEMPORADA 6 DE "THE 100"

Al final de la quinta temporada de "The 100", la Tierra se hizo inhabitable por completo y los pocos sobrevivientes debieron escapar al espacio y dormir durante 10 años en estado criogénico a la espera de que el planeta se recupera por sí solo. Pero eso no pasó.



Cuando Clarke y Bellamy despertaron, se dieron con la sorpresa que en realidad habían pasado 125 años y que ahora estaban muy lejos de casa, cerca de un planeta desconocido, pero al que Monty los había llevado con la esperanza de iniciar una nueva era para la especie humana.



Monty y Harper cuidaron el sueño de sus aliados y murieron por causas naturales durante este tiempo. Eso sí, dejaron a Jordan, su hijo, con la misión de guiar a los '100' hasta su nuevo hogar y eso pasó cuando Clarke y Bellamy abrieron los ojos, más de un siglo después.

Aunque la Tierra nunca volverá a ser habitable, Monty encontró un planeta habitado por una sociedad pacífica, donde la civilización humana podría comenzar de nuevo, sin más guerras de por medio.

"A medida que avanzamos en este nuevo mundo, realmente quería que fuera un nuevo libro. El primer volumen está cerrado y ahora podemos contar una aventura completamente nueva con las personas que hemos llegado a amar. Va a ser una locura, asombrosa, hermosa y muy, muy diferente ", dijo Rothenberg a TVLine poco después de que la quinta temporada finalizara.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 6 DE "THE 100"

Aún no hay un tráiler de la sexta temporada de "The 100", pero TV Line compartió las primeras fotos que The CW reveló en el panel de la Comic Con de Nueva York 2018. En estas imágenes, el grupo se prepara para un aterrizaje potencialmente riesgoso en el nuevo mundo, Miller (Jarod Joseph) y Jackson (Sachin Sahel) comparten un momento raro de tranquilidad, y Bellamy (Morley) y Echo (Tasya Teles) ratifican sus sentimientos frente a una fogata y frente a Clarke.



Aunque el nuevo mundo está lleno de incógnitas, ofrece una oportunidad para que el grupo comience otra vida (Foto: The CW) The CW

La temporada 6 obligará a todos a enfrentar las decisiones que hayan tomado y vivir con esas elecciones (Foto: The CW) The CW

Una vez más, los sobrevivientes se encuentran dirigiéndose a un planeta desconocido sin la menor idea de qué esperar cuando lleguen allí (Foto: The CW) The CW

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 6 DE "THE 100"

El equipo principal volverá para la sexta temporada: Eliza Taylor como Clarke, Bob Morley como Bellamy, Marie Avgeropoulos como Octavia, Lindsey Morgan como Raven, Paige Truco como Abby, Adina Porter como Indra, Tasya Teles como Echo y Lola Flanery como Madi.



Pero ya que Monty y Harper murieron al final de la entrega anterior, probablemente, Christopher Larkin y Chelsey Reist no regresarán a la serie, a menos que sea para un flashback o una aparición recurrente.

Por otro lado, aunque Henry Ian Cusick (Kane) ha sido elegido como miembro regular de la serie e"The Passage", dijo que volvería en algún momento para la nueva temporada. "Voy a estar en la temporada 6 de los 'The 100'. ¿Quién sabe cuánto tiempo va a durar 'The 100', cuánto tiempo va a durar este show? ... En este momento, estoy en una posición muy afortunada de estar en ambos, y veremos cómo va".

Shannon Kook fue elegido como Jordan Green, el hijo adulto de Monty y Harper, y continuará en el ese rol durante los nuevos episodios. Asimismo, JR Bourne (Teen Wolf) se une al reparto en un papel recurrente como Russell, el "líder carismático" de una "sociedad pacífica" que vive en el planeta que Monty y Harper encontraron para sus amigos. Aparentemente, Russell tendrá una "relación complicada" con Clarke, lo cual tiene sentido considerando que se le describe como "un visionario y pionero que enfrentará las difíciles elecciones morales del show".

Principal





Eliza Taylor interpreta a Clarke Griffin

Paige Turco interpreta a Abigail "Abby" Griffin

Bob Morley interpreta a Bellamy Blake

Marie Avgeropoulos interpreta a Octavia Blake

Lindsey Morgan interpreta a Raven Reyes

Richard Harmon interpreta a Jonathan "John" Murphy

Tasya Teles interpreta a Echo

Henry Ian Cusick interpreta a Marcus Kane

Recurrente

​ Lola Flanery interpreta a Madi Griffin

Jarod Joseph interpreta a Nathan Miller

Adina Porter interpreta a Indra

Sachin Sahel interpreta a Eric Jackson

Luisa D'Oliveira interpreta a Emori

Tati Gabrielle interpreta a Gaia

Jessica Harmon interpreta a Niylah

Jordan Bolger interpreta a Miles Ezekiel Shaw

Ivana Miličević interpreta a Charmaine Diyoza

Shannon Kook interpreta a Jordan Jasper Green

Barbara Beall interpreta a Brell

JR Bourne interpreta a Russell

Greyston Holt

Sean Maguire

Bethany Brown

EQUIPO CREATIVO DE LA TEMPORADA 6 DE "THE 100"

Creador: Jason Rothenberg (desarrollador), Kass Morgan (libro)

Productores ejecutivos: Matthew Miller, Jason Rothenberg, Bharat Nalluri, Leslie Morgenstein, Gina Girolamo

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 6 DE "THE 100"

La sexta temporada de "The 100" será estrenada el próximo martes 30 de abril a las 9:00 pm (hora del este) por The CW en Estados Unidos.



¿CÓMO Y DÓNDE VER ONLINE “THE 100”?

Las cuatro primeras temporadas de "The 100" están disponibles en Netflix. Si no tienes acceso a esta plataforma streaming recuerda que esta ofrece el primer mes de su servicio de forma gratuita. Si bien debes suscribirte, elegir un plan y registrar un medio de pago, por los 30 días iniciales no te será cargada ninguna deuda en tu tarjeta de débito o crédito.



Cumplido dicho mes de prueba, puedes suspender fácilmente tu suscripción para evitar cualquier cargo en tu tarjeta, aunque, si tienes los medios, podrías continuar en la plataforma.

¿"THE 100" TENDRÁ TEMPORADA 7?

El presidente de The CW Mark Pedowitz reveló en la gira de prensa de la Winter Television Critics Association que hay planes para una posible séptima temporada. "Él (productor ejecutivo Jason Rothernberg) puede tener un plan de seis o siete años. No sé si se me permite decir eso, que tiene un plan más allá del quinto año, pero lo tiene".