"The Alienist": el drama policial que busca ganar en los Globos de Oro

Inspirada en la novela policial homónima de Caleb Carr, "The Alienist" es la serie que busca la atención de la crítica en la próxima edición de los Globos de Oro 2019. El drama policial está nominado a Mejor serie corta para televisión.

"The Alienist", dirigida por Cary Fukunaga, se sitúa en la Nueva York de 1896, cuando la ciencia forense era todavía un misterio. Tras una serie de asesinatos de niños víctimas de explotación sexual, el doctor Laszlo Kreizler (Daniel Brühl) toma la posta para capturar al asesino en serie e investigar las profundidades de su retorcida mente.

Con ayuda del ilustrador John Moore (Luke Evans), el comisionado de policía Theodore Roosevelt (Brian Geraghty) y la primera mujer del cuerpo de policía de Nueva York Sara Howard (Dakota Fanning), el psiquiatra impulsa una búsqueda paralela que enfrenta a los diferentes poderes de la sociedad estadounidense del siglo XIX.



La producción de TNT (disponible también en Netflix) busca una estatuilla en la 76ª edición de los Globos de Oro 2019 junto a series como "Sharp Objects" (HBO), "A Very English Scandal" (Amazon Prime), "Escape at Dannemora" (Showtime) y "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" (FX).

Los Globos de Oro 2019 se celebrarán este domingo 6 de enero en el lujoso hotel Beverly Hilton.