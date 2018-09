"The Big Bang Theory" 12x01: todo lo que debes saber del episodio de estreno

La esperada temporada final de "The Big Bang Theory" empieza este lunes 24 de septiembre, estreno que contará con invitados especiales y una locación inusual para esta comedia del canal CBS.

VER EN VIVO Y ONLINE

Para ver "The Big Bang Theory" 12x01, "The Conyugal Configuration", tienes que estar en Estados Unidos y sintonizar uno de los canales afiliados a la cadena CBS. También puedes ver el capítulo por medio del servicio online CBS All Access.

LA TRAMA

"La luna de miel de Sheldon y Amy va mal en Nueva York, mientras Penny y Leonard descubren ser incómodamente similares a los padres de Amy, el Sr. y la Sra. Fowler (Teller y Kathy Bates). Además, Rajesh Koothrappali insulta al físico Neil deGrasse Tyson y empieza una guerra en Twitter en el inicio de la temporada 12 de 'The Big Bang Theory'", indica la sinopsis oficial de la serie.

Además, el episodio contará con el divulgador científico Bill Nye entre sus invitados especiales. Él, vale resaltar, apareció por primera vez en la serie durante un capítulo de la séptima temporada.

Adicionalmente, el canal CBS reveló detalles de los episodios 2 y 3 de la temporada 12:

"The Wedding Gift Wormhole" (12x02): "Sheldon y Amy enloquecen mientras intentan descubrir qué 'regalo perfecto' Leonard y Penny les dieron por su boda. Además, Rajesh Koothrappali decide que quiere sentar cabeza y le pide a su padre arreglar un matrimonio para él".

"The Procreation Calculation" (12x03): "La vida de los Wolowitz se complica cuando Stuart empieza a llevar a casa a su nueva novia. Además, Penny y Leonard hablan sobre empezar una familia mientras Koothrappali explora un matrimonio arreglado".

UN FINAL OBLIGADO

"The Big Bang Theory" solo llega a su final porque Jim Parsons, intérprete del físico Sheldon Cooper, ya no tenía intenciones de continuar en la serie. Ante ello, los ejecutivos del canal le ofrecieron 50 millones para seguir por dos temporada más, pero el actor rechazó el dinero.

En vista de que las negociaciones fallaron, y como la serie no podría continuar sin su personaje más excéntrico, el final se anunció para todo el mundo; con cada miembro del elenco despidiéndose del papel que le dio fama a nivel mundial.

DATO

La temporada final de "The Big Bang Theory" llegará a Latinoamérica recién el lunes 8 de octubre.