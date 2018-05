"The Big Bang Theory": por qué la abuela de Sheldon no estará en su boda

La temporada 11 de "The Big Bang Theory" tendrá como gran cierre la boda Sheldon y Amy, evento que no solo tendrá la obvia participación del reparto principal, sino que también de otros personajes recurrentes.

De todos ellos, causa sorpresa la ausencia de Constance 'Connie' Tucker, la abuela materna de Sheldon, quien es interpretada por June Squibb. La sorpresa se debe a que se trata de una de las personas más queridas para el futuro esposo de Amy, al punto de que solo la madre de este podría hacerle competencia a Meemaw, como es llamada la anciana por su nieto.

El 'showrunner' de "The Big Bang Theory", Steve Holland, recientemente explicó a TVLine.com por qué la entrañable 'Meemaw' no participará del esperado evento. Esto fue lo que dijo:

"Teníamos un mensaje de voz de Meemaw y al final no pudimos incluirlo por falta de tiempo. Nuestra explicación para nosotros mismos es que Meemaw tiene más de 90 años y es demasiado mayor para viajar. Tenía un mensaje de voz genial que habíamos escrito para ella y que grabamos, pero simplemente no teníamos tiempo".

Holland explicó que la responsable de grabar dicho mensaje no fue June Squibb, sino Annie Potts, quien interpretar a Meemaw en "Young Sheldon". La razón de dicha elección era que la abuela de Sheldon tenía mucha más presencia en esta última serie que en "The Big Bang Theory", pero al final no se pudo incluir su mensaje.

Otra gran ausencia es la de Beverly Hofstadter, la madre de Leonard. En este caso, la ausencia se debió a que Christine Baranski, la actriz que la interpreta, se encontraba ocupada en el rodaje de "The Good Fight".