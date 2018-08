"The Big Bang Theory" no es LA comedia geek: aquí las mejores | FOTOS

Las últimas 24 horas, desde que se anunció el final de "The Big Bang Theory", seguro has leído artículos que la describen como la serie que masificó la cultura geek. Puede que eso sea cierto, pero ello no la convierte en la mejor serie.

Si tu único referente televisivo de la cultura geek es "The Big Bang Theory", entonces necesitas ver otras historias como las que recopilamos en este artículo. Una de ellas es "Silicon Valley" del canal HBO.

"Silicon Valley" muestra a un grupo de programadores que intentan llevar adelante una compañía de compresión de datos llamada Pied Piper, cuyo algoritmo es innovador para toda la industria. A diferencia de "The Big Bang Theory", sus pobres habilidades sociales y gustos peculiares no son el punto central del humor, pero sí complementan a personajes de varios matices.

Si buscas algo más clásico, allí está "The IT Crowd", serie británica de Channel 4 que sigue a los trabajadores del área de tecnología de información de una empresa, cuyas manías son casi o más raras que los inverosímiles pedidos de las personas a las que atienden.

Tampoco podemos dejar de mencionar a "How I Met Your Mother", donde el arquitecto Ted Mosby revela a la audiencia, a lo largo de 9 temporadas, cómo es que conoció a la madre de sus hijos. El planteamiento parece muy alejado de lo que se entiende como una comedia geek, pero la estructura de la serie, sus personajes, diálogos y referencias a la cultura popular tienen toda esa onda.

DATO

La temporada final de "The Big Bang Theory" llega en septiembre del 2018 por el canal CBS (EE.UU.). Más adelante la transmitirá Warner Channel en Latinoamérica.