"The Big Bang Theory" llega a su final: 5 cosas que no conocías de la producción 

Toda historia tiene un final, y el de "The Big Bang Theory" se emite la noche de este jueves. Luego de doce temporadas, 279 episodios y miles de emociones, la comedia que marcó un hito en la televisión estadounidense se despide.

A propósito de la emisión del último capítulo , en esta nota revelaremos cinco detalles poco conocidos de su producción:

1. UN MILLÓN DE DÓLARES POR EPISODIO

La ficción que narra la vida de un grupo de fanáticos de la cultura 'geek' impulsó las carreras artísticas de sus protagonistas Kaley Cuoco (Penny), Johnny Galecki (Leonard), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj) y, especialmente, Jim Parsons, cuya interpretación de Sheldon Cooper le valió un Globo de Oro y cuatro premios Emmy.

En el año 2016, el reparto principal ganaba aproximadamente un millón de dólares por episodio; sin embargo, un año después, la revista Variety señaló que los cinco protagonistas aceptaron rebajar sus sueldos para aumentar el salario de Mayim Bialik (Amy) y Melissa Rauch (Bernadette), quienes empezaron como personajes secundarios en el show.

2. TUVIERON UN ASESOR DE CIENCIA REAL



Para muchos, quizás, los temas que se trataban en la serie no eran reales; sin embargo, todos los datos sobre ciencia que se ven en "The Big Bang Theory" son auténticos.

El profesor de física Dr. David Saltzberg, director del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés), lleva trabajando como asesor científico en la serie desde 2007. Él aportó y verificó toda la información científica que aparece.

Pero David Saltzberg no es el único que sabe de ciencia en el set, la actriz Matim Bialik, quien da vida a la neurobióloga Amy Farrah Fowler, tiene un PHD en neurociencia, así que ella también ayudó a los guionistas a comprobar toda la información.

3. BAZINGA ES AHORA UNA RARA ESPECIE DE ABEJA



Puede parecer una broma, pero "Bazinga", la popular palabra que Sheldon Cooper utiliza cuando hace una broma a sus compañeros, se ha convertido en una especia de abeja.

La palabra fue utilizada por un grupo de científicos brasileños para denominar a una especie de abeja brasileña de orquídeas: Euglossa bazinga. Según el biólogo André Nemesio, es un homenaje al "inteligente, gracioso y 'nerd' Sheldon Cooper", ya que la abeja había conseguido engañar a los científicos por mucho tiempo debido a su similitud con otras especies.

4. SHELDON COOPER NO ES REALMENTE UN NERD



En una pasada entrevista a la prestigiosa revista Time, el actor Jim Parsons aseguró que nunca vio Star Trek ni la serie británica Doctor Who, marcando una gran distancia con su personaje en "The Big Bang Theory". Simon Helberg, Howard en la serie, también reveló que no leía libros de cómic.

Por su parte, Kunai Nayyar, quien interpreta a Raj, afirmó a CNN que es un fan incondicional de los cómics y las películas de Star Wars. Johnny Galecki, Leonard, también es fanático de Star Wars.

5. LA CANCIÓN QUE CASI LES CUESTA UNA DEMANDA



Cuando Sheldon Cooper está enfermo y no puede dormir, le pide a Penny que le cante una popular canción de cuna; sin embargo, el inofensivo tema “Soft Kitty”, pudo costar una millonaria demanda.

La poetisa Edith Newlin escribió la canción en 1937. Según las hijas de la autora, estas palabras fueron utilizadas sin permiso por los guionistas de la serie y en 2015 presentaron una denuncia por violación de copyright. Afortunadamente para los productores, la demanda no prosperó y no llegó a los juzgados.