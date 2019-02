"The Big Bang Theory" se despedirá de las pantallas con un doble capítulo final

La popular serie "The Big Bang Theory" llegará a su fin luego de 12 temporadas al aire y tendrá una despedida a lo grande. La cadena CBS confirmó que la sitcom estadounidense tendrá un doble capítulo final en su última emisión.

De esta manera, las aventuras de Sheldon, Leonard, Penny y compañía llegarán a su fin con un doble episodio final que durará una hora por capitulo, según reveló Chuck Lorre al portal TV Line.

El co-creador de "The Big Bang Theory" junto a Bill Prady hizo un balance de la serie y dijo que luego de 12 temporadas, 279 episodios y millones de fans alrededor del mundo se siente muy agradecido ya que no se esperaba tanta acogida.

"No creía ni que fuera a tener una segunda temporada. ¡Pensaba que no lo conseguiríamos! Los sueños son, '¿Cómo hacemos que la serie que estamos rodando sea mejor? ¿Cómo arreglamos esa escena? ¿Funciona la historia, funcionan los chistes? Estás centrado en lo que está justo delante de ti", refirió Chuck Lorre.

CBS y los creadores de "The Big Bang Theory" tenían claro que el final de la serie tenía que ser algo especial por lo que decidieron hacerlo por partida doble. Incluso Warner Bros. le rindió homenaje a la sitcom al rebautizar el “Studio 25”, lugar que hacía las veces de la sala de estar donde se reunían los actores, como el “The Big Bang Theory Studio”.

Si bien "The Big Bang Theory" llegará a su fin, esto no quiere decir que todo el universo protagonizado por Johnny Galecki (Leonard); Jim Parsons (Sheldon); Kaley Cuoco (Penny); Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj); Mayim Bialik (Amy) y Melissa Rauch (Bernadette) quede en el olvido.

Actualmente, la cadena CBS seguirá trabajando la precuela de "The Young Sheldon" y ya han empezado los rumores sobre un posible spin off basado en los personajes ‘Penny’ y ‘Leonard’. Kaley Cuoco no ha descartado esta posibilidad y anteriormente reveló que sí la llaman para hacerlo aceptaría con gusto.