"The Big Bang Theory" ONLINE EN VIVO Y EN DIRECTO 12x23 y 12x24: ¿cómo y a qué hora ver capítulos finales?

Ver The Big Bang Theory FINAL ONLINE EN VIVO Y EN DIRECTO 12x23 y 12x24 | Después de doce años, "The Big Bang Theory", una de las comedias más vistas de la TV, llega a su fin este jueves 16 de mayo. El fenómeno creado por Chuck Lorre terminará con un episodio doble: 'The Change Constant' y 'The Stockholm Syndrome'. En ellos, Koothrappali (Kunal Nayyar) tomará una decisión clave para su relación con Anu, mientras Leonard (Johnny Galecki) buscará convertirse en el investigador principal de un estudio de física de plasmas.

A través de un comunicado, Warner Bros., CBS y Chuck Lorre Productions confirmaron que el final de The Big Bang Theory será épico: “Nosotros, junto con el elenco, escritores y el equipo, estamos extremadamente agradecidos por el éxito del programa. El objetivo es ofrecer una temporada final, y un final de la serie, que llevará a 'The Big Bang Theory' a un cierre creativo épico”.

El final de la serie de CBS se terminó de grabar el pasado 30 de abril. Kaley Cuoco, actriz que interpreta a Penny, mostró algunas escenas del rodaje en su cuenta de Instagram. Además, se conoce que unos pocos afortunados pudieron ver partes de este final mientras se rodaba en directo en el estudio 25 de Warner Bros, en California.

Por su parte, Kunal Nayyar, quien da vida a Raj, publicó también en redes sociales una fotografía del último día de grabación, en la que se ve un abrazo colectivo del elenco. "Gracias por sus palabras, gracias por sintonizarnos cada noche", señaló en parte de su emotivo mensaje.

TRÁILER DEL FINAL DE "THE BIG BANG THEORY"

El tráiler oficial del gran final hace un rápido recuento por la historia de los personajes y su evolución. Una clara muestra son las relaciones de afecto que ha logrado establecer Sheldon Cooper, el protagonista de la historia.

SINOPSIS DEL FINAL DE "THE BIG BANG THEORY"

12x23: ‘The Change Constant’: "Sheldon y Amy esperan grandes noticias en el final de 'The Big Bang Theory'".

12x24: ‘The Stockholm Syndrome’: "Bernadette y Wolowitz dejan a sus hijos por primera vez; Penny y Leonard intentan mantener un secreto; Sheldon y Amy se mantienen unidos; y Koothrappali hace un nuevo amigo mientras todos viajan juntos hacia un futuro inexplorado.

El productor Steve Molaro señaló que las dos últimas escenas de la sitcom serán las que más impacten a los fans de la serie. "Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido para honrar a estos personajes que hemos querido durante 12 años. Diría que las dos escenas finales son las que más ganas tenemos que vea la gente. Estamos muy orgullosos de ellas".

"The Big Bang Theory" llegará a su fin en Estados Unidos el jueves 16 de mayo. Esta es una foto promocional del episodio doble.(Foto: CBS) cbs

¿A QUÉ HORA VER EL FINAL DE "THE BIG BANG THEORY"?

Estados Unidos: 8:00 pm (hora del este)

Perú: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER CANAL EL FINAL DE "THE BIG BANG THEORY"?

El final de "The Big Bang Theory" podrá verse en todos los canales afiliados a la cadena CBS de Estados Unidos el jueves 16 de mayo por la noche. Llegará a Latinoamérica más adelante este 2019.

Canal TNT anunció que los dos últimos episodios estarán disponibles el 17 de mayo, un día después de su emisión en Estados Unidos, en los servicios de video bajo demanda de los operadores.

FOTOS DEL FINAL DE "THE BIG BANG THEORY"

Estas son las imágenes oficiales de los episodios "El cambio constante" y "El síndrome de Estocolmo", que cerrarán la trama de "The Big Bang Theory".

"The Big Bang Theory" llegará a su fin en Estados Unidos el jueves 16 de mayo. Estas son las fotos promocionales del episodio doble. Foto: CBS. cbs

