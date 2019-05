The Big Bang Theory FINAL: la verdadera razón por la que Jim Parsons decidió no renovar su contrato

“The Big Bang Theory” puso punto final a la historia de los ‘nerds’ más queridos de Estados Unidos y gran parte del mundo, cuando la noche del jueves 16 de mayo presentó el último capítulo de la temporada 12 de la histórica serie. Los fans se mostraron contentos por cómo terminó la historia de los personajes.



Sin embargo, poco se sabía de la decisión que tomaron los responsables de la producción de no continuar más con el sitcom estadounidense. Mucho después del anuncio de que la serie no iba más se supo que no se debió a malas calificaciones ni a la salida de anunciantes. Sino que la estrella de la serie, Jim Parsons, fue quizás el factor que determinó ello.



Se supo que Parsons, quien interpreta a Sheldon Cooper en “The Big Bang Theory”, decidió alejarse al final de su contrato y no renovar más. Es por ello que el creador Chuck Lorre ordenó que el espectáculo no podía continuar sin todo el reparto principal a bordo.

Si el programa fue tan exitoso, y los cheques de pago fueron récord, ¿por qué Parsons decidió simplemente alejarse? Según The Hollywood Reporter, quien lo entrevistó días antes del estreno del último capítulo y le hizo esta misma pregunta, el actor dijo que solo pensó que era hora de seguir adelante.



"Era la primera vez a lo largo de la serie que se me ocurrió que quizá no quería renovar mi contrato al acabar la temporada 12. No sé si es porque soy Aries o quizá porque estoy en contacto conmigo mismo. Sea lo que sea, una vez tuve ese pensamiento fue "Bueno, ya tienes tu respuesta", dijo el actor.



Antes de concluir con la entrevista, Parsons quiso dejar en claro que no hubo ningún problema con el programa, ni con la producción ni con los actores del elenco. Era simplemente una cuestión de decir adiós en el momento adecuado.

“No hubo ningún motivo, ninguna situación en la que estuviera 'Bueno, ya tuve suficiente'. No. No hubo nada de eso, simplemente... cuando lo sabes, lo sabes. Tú dependes de los caprichos de tu propia existencia y llegando a cierta edad tu vida cambia y de repente simplemente piensas diferente. Ha sido fascinante pensar sobre quién era hace 12 años”, señaló Sheldon en “The Big Bang Theory”.



“Y a veces cuando tengo problemas aprendiendo una línea o diciéndola como Sheldon ahora mismo es difícil decir el motivo exacto, pero es como si no fueras la misma persona que eras. Existe la posibilidad de que esto sea más difícil para ti en cierta manera. Y no sé qué significa pero es como si tú simplemente has cambiado”, finalizó.