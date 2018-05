"The Big Bang Theory" acabará en la temporada 12, pero...

En el panorama actual de la ficción para TV estadounidense, pocas series superan los 100 episodios, muchas menos los 200 e incluso menos se mantienen al aire por más de una década. "The Big Bang Theory" cumple todo eso, por lo cual no extraña que el elenco y productores deban responder siempre si la próxima temporada será la última.

Steve Holland, actual productor general de "The Big Bang Theory", respondió si la temporada 12 (a estrenarse más adelante este 2018) será la despedida. "Hasta que escuche algo diferente, sí", indicó en declaraciones a TV Line. "Sé que tenemos la siguiente temporada, pero yo no sé qué pasará más allá de eso. Y no es mi decisión, así que todo lo que puedo hacer es seguir adelante con la siguiente temporada y hacerla bien", agregó.

Por su parte Johnny Galecki, que interpreta en la serie a Leonard Hofstadter, dijo que el elenco estará muy triste cuando se grabe el eventual episodio final, pero que si la serie se despide con 12 temporadas todos se irán conformes a sus casas.

—Los pasos para la renovación—

¿Qué factores influenciarán en la decisión de renovar o no "The Big Bang Theory" para su temporada 13? Primero que CBS, la cadena, desee continuar emitiéndola, pues se trata de un programa muy visto (más de 10 millones de espectadores por episodio en EE.UU.)



Tras ello depende de los actores, que tendrían que extender sus contratos con el que sería un inevitable incremento de salario, el cual ya es alto: un millón por episodio, superior incluso al de las estrellas de "Game of Thrones" (HBO).

La popularidad de "The Big Bang Theory", que empezó como la historia de cuatro hombres adultos con problemas de interacción social, ha sido tan grande que el canal CBS ordenó el desarrollo de un spin-off, "Young Sheldon", donde se narra la infancia del personaje principal.

DATO

Este jueves llega a su fin la temporada 11 de "The Big Bang Theory". El episodio será transmitido por la noche en los canales afiliados a la cadena CBS.