La temporada 12 de la exitosa serie "The Big Bang Theory" se estrena este mes. La cadena de televisión CBS anunció que la comedia verá la luz el lunes 24 de septiembre en Estados Unidos, al igual que el 'spin-off'-precuela, "Young Sheldon".



Hace unas semanas, se confirmó que la décimo segunda temporada de este sitcom protagonizado por Jim Parsons, Kaley Cuoco y Johnny Galecki será la última.



Aquí los detalles para ver el primer capítulo:

Canal: CBS

Día: lunes 24 de septiembre

Hora: 8:00 p.m.



Si estás en España, podrás ver el capítulo estreno un día después de su emisión en Estados Unidos, mediante la cadena TNT.



Canal: TNT (España)

Día: martes 25 de septiembre

Hora: 9:45 p.m.



Hasta el momento no se sabe qué día llegará a Latinoamérica mediante Warner Channel.

La sinopsis oficial del primer capítulo de la temporada 12 indica:

"Sheldon y Amy continúan en su Luna de miel, Penny y Leonard, descubren que están igual de incómodos con la presencia de los padres de Amy, Sr. y Sra. Fowler. Además, Koothrappali insulta al físico Neil deGrasse Tyson y comienza una guerra sin precedentes a través de Twitter".



El último capítulo de "The Big Bang Theory" será transmitido en mayo de 2019, como anunciaron los productores.

"Estamos eternamente agradecidos a nuestros fans por su apoyo a 'The Big Bang Theory' durante las últimas doce temporadas. Nosotros, junto con el elenco, guionistas y equipo, apreciamos enormemente el éxito de esta serie y pretendemos ofrecer en la última temporada el final de la serie, que llevará a 'The Big Bang Theory' a un cierre narrativo y creativo épico", indicó el equipo de la serie estadounidense.

Por otro lado, la cadena de televisión estadounidense CBS también anunció fecha de estreno de sus nuevas series: "Magnum P.I." (24 de septiembre), "FBI" (25 de septiembre), "Murphy Brown" (27 de septiembre), "God Friended Me" (30 de septiembre), "The Neighborhood" y "Happy Together". (1 de octubre).