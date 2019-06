"The Big Bang Theory": Jim Parsons reveló la verdadera razón del final de la serie

"The Big Bang Theory" llegó a su fin este año luego de 12 temporadas al aire. La razón del final o se debió a un bajón en la audiencia, sino a la decisión del actor Jim Parsons, uno de los protagonistas, de no renovar su contrato para continuar interpretando a Sheldon Cooper.

En una reciente entrevista que ofreció a la revista "Variety", Jim Parson decidió profundizar en el tema y explicó los motivos que lo llevaron a dejar la ficción y rechazar la oferta de US$50 millones que le ofrecieron para que se quedara dos temporadas más.

"He interpretado a este personaje un montón de tiempo", explicó Jim Parsons. "Hay personas que podría haberlo hecho más, seguramente, y no me refiero a nuestra serie específicamente, sino a tener este tipo de relación con tu personaje", agregó en sus declaraciones recogidas por la publicación.

A pesar que es consciente que, probablemente, no volverá a tener el mismo éxito que obtuvo en esta producción, Jim Parson consideró que era momento de avanzar y embarcarse en nuevos proyectos. Asimismo, entiende la tristeza que su decisión provocó en los fanáticos de "The Big Bang Theory".

"No importa lo exitoso que seas, incluso si tienes un gran éxito en el cine, no puedes permanecer estancado en el mismo lugar por 12 años. No es así como una persona en una profesión creativa se comporta. La mayoría de los seres humanos anhelan eso y entiendo que rompiera algunos corazones", manifestó.



Los fanáticos de "The Big Bang Theory" podrán seguir deleitándose con Sheldon Cooper en "Young Sheldon", el 'spin-off' en el que se relata la infancia del personaje, que está próxima a estrenar su tercera temporada y ya ha sido renovado por una cuarta entrega.

En tanto, Jim Parsons ya se encuentra trabajando en varios proyectos: es productor ejecutivo de "Special", la serie de Netflix sobre un joven gay con parálisis cerebral, creada y protagonizada por Ryan O'Connell, cuya primera temporada se estrenó en abril.

Asimismo, protagonizará "The Boys in The Band", adaptación de una obra de los años 60 sobre un grupo de hombres homosexuales que llegará en forma de película a Netflix en 2020 y que tendrá a la cabeza a Ryan Murphy. En el elenco también figuran Zachary Quinto, Andrew Rannells, Matt Bomer y Charlie Carver.