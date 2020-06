Luego de un año desde el inminente final de “The Big Bang Theory”, nuevos detalles de la popular sitcom siguen saliendo a la luz. Esta vez, Mayim Bialik, recordada por interpretar a la neurobióloga Amy Farrah Fowler durante nueve años, aseguró no haber visto ningún episodio de la serie; a pesar de haber sido una de sus actrices principales desde su ingreso a finales de la tercera temporada.

Luego de que su personaje se uniera sentimentalmente al de Sheldon Cooper (Jim Parsons) en la tercera entrega de la serie, Mayim Bialik asumió un papel principal junto a actores como Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg y Kunal Nayyar. La actriz de 44 años se alzó como un modelo a seguir para las mujeres jóvenes y alcanzó gran popularidad tras su paso por el programa.

En conversación vía Zoom con el portal Metro UK, Mayim Bialik recordó la relación de Amy y Sheldon, los rituales detrás de escena y la experiencia emocional que se produjo una vez que se anunció la última temporada. Sin embargo, reveló que no había visto gran parte de la serie.

“Nunca he visto la mayoría de los episodios. No me veo en la televisión. Nunca me he sentado y visto un episodio de nuestro programa, nunca", aseguró. "He visto fragmentos en el escenario cuando se los mostraban a la audiencia, pero no, no me veo a mí misma”, aclaró.

Como se recuerda, el personaje de Mayim Bialik inició un romance con Sheldon Cooper poco después de llegar y, en la onceava temporada, la pareja finalmente se casó. Y aunque su relación se basó en gran medida en la resistencia de Sheldon y la paciencia de Amy, la actriz siempre sintió que su personaje “entendía a Sheldon de una manera que él no había sido entendido antes. Creo que es un hermoso ejemplo de cómo se ve realmente el amor incondicional”, dijo.

Esta relación, que se convirtió en la favorita del programa, tardó en desarrollarse como tal y, para Bialik, ese fue su atractivo. “No era solo que ella lo toleraba, sino que también tenía que hacer muchos ajustes. Creo que los fanáticos también tenían cierta confusión al respecto: ‘¿por qué Sheldon quiere una novia en primer lugar?’ Nos llevó nueve años darnos cuenta de eso y creo que nuestros escritores hicieron un hermoso trabajo al encontrar ese equilibrio”, afirmó.

Aunque Warner Brothers y CBS estaban interesados en que “The Big Bang Theory” continuara con dos temporadas más, la salida Jim Parsons adelantó los planes. “Hubo mucha conversación sobre si la grabábamos frente a una audiencia en vivo o tener ese momento solo para nosotros”, contó finalmente Mayim Bialik.