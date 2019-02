"The Big Bang Theory": ¿Por qué los hijos de Mayim Bialik no ven la serie?

¿Es "The Big Bang Theory" una serie apta para toda la familia? Para Mayim Bialik, que interpreta a una de las protagonistas, no es así; según reveló en una reciente entrevista.

La actriz Mayim Bialik, quien da vida a 'Amy Farrah Fowler' en la ficción, aseguró que pese a que “The Big Bang Theory” es una comedia ella prefiere que sus hijos no la vean porque hay cosas que todavía no puede explicarles.

“Mis hijos no ven 'The Big Bang Theory'. Han estado en un montón de grabaciones… Gran parte del contenido son cosas con las que aún no estoy lista para explicarles, así que cuando hay un episodio que, en mi opinión, es limpio y relativamente seguro, van a los ensayos”, relató la actriz en su canal de YouTube.

“Mi hijo mayor vino a una grabación con un amigo suyo y realmente lo disfrutaron", agregó la actriz Mayim Bialik.

Recordemos que “The Big Bang Theory”, durante sus 12 temporadas, nunca ha sido clasificada para adultos; sin embargo, sí se ha restringido a mayores de 13 años. Los hijos de Mayim BIalik tienen 11 y 14 años.

Cabe señalar que en una reciente entrevista para el portal Grok Nation, la actriz brindó su opinión sobre el final de la serie y dijo que extrañará mucho a sus compañeros de reparto, por quienes siente “un gran aprecio”.

"¿Estoy feliz? Por supuesto que no. Este ha sido mi trabajo desde que Melissa Rauch (Bernadette) y yo nos unimos al elenco como habituales en la cuarta temporada. Me encanta mi trabajo. Amo a mis compañeros de reparto y siento un gran aprecio por nuestro increíble equipo, nuestros valientes guionistas, todo nuestro personal y nuestro fans. Muchas personas son parte de nuestra familia de ‘The Big Bang Theory’”, explicó.