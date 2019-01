"The Big Bang Theory": los momentos cruciales de la temporada final

En su actual temporada, "The Big Bang Theory" de Warner Channel ha puesto a sus personajes en diversos aprietos, situaciones en las que han mostrado lo mejor (y a veces lo peor) de sí mismos. Con el final de la serie en ciernes, damos un repaso a los momentos que marcaron los episodios actuales.

Nuevo amor: Stuart Bloom (Kevin Sussman) conoció a Denise (Lauren Lapkus), quien se convierte en la administradora asistente de la tienda de cómics ante la necesidad de nuevo personal. La relación va tan bien que incluso han evaluado la posibilidad de mudarse juntos.

Éxito profesional: Sheldon (Jim Parsons), el indiscutible protagonista de "The Big Bang Theory", y su esposa Amy (Mayim Bialik), han desarrollado una investigación juntos que promete abrirles más puertas en la comunidad científica. No obstante, un paper ruso desacredita sus postulados. Esto, si bien los desanima en un inicio, no se convierte en el fin de sus sueños.

Rajesh cede: Como su búsqueda de pareja lo ha llevado a un callejón sin salida, Raj (Kunal Nayyar) le pide ayuda a su familia para que arreglen un matrimonio para él. Así conoce a Anu (Rati Gupta); especialista hotelera. Ella es muy autoritaria, lo cual resulta ser el complemento perfecto al siempre capitulante Raj.

Asuntos familiares: Penny (Kaley Cuoco) y Leonard (Johnny Galecki) discutieron la posibilidad de tener hijos; los cuales Leonard quiere, pero Penny no. El cómo dicho asunto se resolverá es algo pendiente en la serie.

DATO

Si bien "The Big Bang Theory" vuelve a la televisión de Estados Unidos el jueves 3 de enero por CBS, con el episodio 12x11; el capítulo llegará a Latinoamérica recién el lunes 14 de enero, por Warner Channel.