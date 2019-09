HBO Max adquiere "The Big Bang Theory", tras una millonaria oferta Según "The Wall Street Journal", la filial del operador de telecomunicaciones AT&T ofreció cerca de US$ 500 millones. WarnerMedia rechazó a AFP comentar la suma

La última temporada de The Big Bang Theory fue emitida en mayo de este año. (Foto: AFP)