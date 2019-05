"The Big Bang Theory" promete dos grandes revelaciones para su capítulo final

La cuenta regresiva comenzó. El 16 de mayo se emitirá un especial de una hora con los dos capítulos que le pondrán final a la historia de "The Big Bang Theory", una de las comedias más longevas de la televisión estadounidense. Pero antes su reparto estelar posó para la revista "Entertainment Weekly" en la que es una de sus últimas apariciones públicas en grupo.

Jim Parsons, Kaley Cuoco y Johnny Galecki, los actores que estuvieron desde los inicios de la producción de CBS, recordaron sus primeros encuentros en el set de TV.

Jim contó que su primera impresión de Johnny fue que "nadie haría más el papel de Leonard tan suyo como él". Galecki fue igual de generoso al hablar de Parsons. "Jim y yo conectamos inmediatamente, creo que ayudó el vino, porque fuimos inseparables por años", explicó.

Kaley Cuoco hizo un ejercicio de sinceridad y recordó que se sintió intimidada por la confianza que proyectaba Johnny, su esposo en la ficción. "Johnny tiene esta forma de hablar tan intensa, que intimidad un poco, él es tan 'cool'", dijo la actriz.



"Cuando vimos a Kaley por primera vez pensamos que tenía una vida social mucho más activa que nosotros. Luego de un año nos dimos cuenta: no, en realidad, no tiene a dónde ir cuando salimos de acá", bromeó Galecki.

"Entertainment Weekly" también adelantó que el final de "The Big Bang Theory", que se terminó de grabar el 30 de abril, tendrá "por lo menos" dos grandes revelaciones.

Tanto Johnny Galecki como Jim Parsons y Kaley Cuoco coincidieron en mencionar qué punto suelto de la historia amerita un cierre.

"¿Tengo una versión final para la serie? No, más allá de ese ascensor malogrado, no sé a dónde más atacar", dijo Parsons. "Me encantaría que arreglaran el ascensor, sería un gran final para mí", dijo Kaley Cuoco. "Sería bueno que lo arreglaran aunque sea por un minuto, y luego nos podríamos quedar todos atrapados", continuó Johnny.

Según afirmó Chuck Lorre, el creador de la ficción, los dos últimos episodios (23 y 24) de "The Big Bang Theory" se presentarán juntos, como un cierre doble. "Será una transmisión de una hora, ya que estará conformada por dos partes", indicó.

"The Big Bang Theory"está considerada entre las cinco más vistas en Estados Unidos con 12,5 millones de espectadores.