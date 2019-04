"The Big Bang Theory": 'Raj' sorprende al mostrar el guion del último capítulo

El capítulo final de "The Big Bang Theory" se emitirá el 16 de mayo próximo y el actor Kunal Nayyar, quien interpreta a Raj Koothrappali en la exitosa producción acaba de sorprender a todos con una foto que compartió en su cuenta de Instagram.

¿Por qué? Pues Kunal Nayyar decidió compartir con todos sus seguidores la imagen del guion de la última entrega de "The Big Bang Theory". "Solo leí el episodio final. Buenas noches. #TBBT" es el corto mensaje que escribió el actor junto a la fotografía.

A pesar que en la publicación no se aprecia el contenido del libreto, si no más bien la última página del mismo que dice "END OF SERIES (Fin de la serie)", sus seguidores se mostraron muy emocionados y ansiosos de ver lo que ocurrirá al final de la serie.

"The Big Bang Theory", que se estrenó en 2017 y llegará a su fin luego de 12 temporadas, cuenta las vivencias de un grupo de jóvenes profesionales y amantes de la cultura geek que tienen problemas para socializar con las personas.

Creada por Chuck Lorre y Bill Prady y transmitida por la señal de CBS, "The Big Bang Theory" se convirtió rápidamente en una serie de culto para millones de personas y ha ganado 10 Premios Emmy y varias nominaciones a los Globos de Oro.

Con 276 episodios y doce años de emisión ininterrumpida, "The Big Bang Theory" es la sitcom más longeva de Estados Unidos, superando incluso a la recordada "Cheers" (1982-1993), protagonizada por Ted Danson.