Cuando se anunció la noticia, se creía que “The Book of Boba Fett” iba a ser una posible tercera temporada de “The Mandalorian”. Lo cierto es que no será así, ya que en realidad es una nueva producción que se contextualiza luego de la caída del Imperio y se estrenará el 29 de diciembre de este año.

La producción tendrá como protagonistas a Temuera Morrison que dará vida al cazarrecompesas; y a la actriz de nacionalidad china estadounidense Ming-Na Wen, quien interpretó a Fennec Shand en The Mandalorian.

En cuanto al equipo detrás de cámara estarán Jon Favreau, Dave Filoni y Robert Rodriguez como productores ejecutivos.

Vale resaltar que esta producción es una de las más guardadas por Disney, ya que se pensó que en el Investor Day celebrado el 10 de diciembre del año anterior se habían conocido todos los nuevos lanzamientos de este año. Sin embargo, la noticia de esta serie como “Marvel Studios: Leyendas” fueron anunciadas semanas después.

