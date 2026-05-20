La serie "The Boys" llegó oficialmente a su final con el estreno del último episodio de su quinta temporada en Prime Video, poniendo fin a una historia que permaneció al aire durante siete años.

La producción, protagonizada por Antony Starr y Karl Urban, cerró su recorrido televisivo con el episodio titulado “Blood and Bone”, que marcó el desenlace de la trama principal centrada en el enfrentamiento entre los personajes Homelander y Billy Butcher.

Creada por Eric Kripke y basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, la serie se convirtió en una de las producciones más populares de Prime Video gracias a su mezcla de acción, sátira política y violencia extrema. La historia seguía a un grupo de vigilantes conocidos como “The Boys”, quienes buscaban enfrentar a superhéroes corruptos controlados por la corporación Vought International.

Durante sus cinco temporadas, la ficción abordó temas relacionados con el poder, la manipulación mediática y la cultura de las celebridades dentro de un universo donde los superhéroes eran tratados como figuras comerciales y políticas.

El final de la serie generó reacciones divididas entre los seguidores. Diversos medios especializados señalaron que la quinta temporada recibió críticas mixtas por parte de algunos fanáticos debido al desarrollo de ciertos personajes y al ritmo narrativo de los episodios finales.

Pese a ello, la temporada final alcanzó cifras récord de audiencia. Según reportes difundidos por medios especializados, la quinta entrega registró alrededor de 57 millones de espectadores por episodio a nivel mundial, convirtiéndose en la temporada más vista de la serie y una de las producciones más exitosas de la plataforma.

El desenlace también dejó abierta la posibilidad de futuras historias derivadas dentro del mismo universo televisivo, aunque hasta el momento no se han anunciado nuevos proyectos vinculados directamente al cierre de la serie principal.

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