Resumen

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En la imagen, una escena de la quinta y última temporada de ‘The Boys’. (Foto: EFE/Jasper Savage/Prime Video)
En la imagen, una escena de la quinta y última temporada de ‘The Boys’. (Foto: EFE/Jasper Savage/Prime Video)
Por Redacción EC

La serie "The Boys" llegó oficialmente a su final con el estreno del último episodio de su quinta temporada en Prime Video, poniendo fin a una historia que permaneció al aire durante siete años.

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