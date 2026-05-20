Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La serie "The Boys" llegó oficialmente a su final con el estreno del último episodio de su quinta temporada en Prime Video, poniendo fin a una historia que permaneció al aire durante siete años.
La serie "The Boys" llegó oficialmente a su final con el estreno del último episodio de su quinta temporada en Prime Video, poniendo fin a una historia que permaneció al aire durante siete años.
LEE: Suhaila Jad, esposa de André Carrillo, comparte potente mensaje: “Tardé en irme por ingenua”
La producción, protagonizada por Antony Starr y Karl Urban, cerró su recorrido televisivo con el episodio titulado “Blood and Bone”, que marcó el desenlace de la trama principal centrada en el enfrentamiento entre los personajes Homelander y Billy Butcher.
Creada por Eric Kripke y basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, la serie se convirtió en una de las producciones más populares de Prime Video gracias a su mezcla de acción, sátira política y violencia extrema. La historia seguía a un grupo de vigilantes conocidos como “The Boys”, quienes buscaban enfrentar a superhéroes corruptos controlados por la corporación Vought International.
Durante sus cinco temporadas, la ficción abordó temas relacionados con el poder, la manipulación mediática y la cultura de las celebridades dentro de un universo donde los superhéroes eran tratados como figuras comerciales y políticas.
El final de la serie generó reacciones divididas entre los seguidores. Diversos medios especializados señalaron que la quinta temporada recibió críticas mixtas por parte de algunos fanáticos debido al desarrollo de ciertos personajes y al ritmo narrativo de los episodios finales.
Pese a ello, la temporada final alcanzó cifras récord de audiencia. Según reportes difundidos por medios especializados, la quinta entrega registró alrededor de 57 millones de espectadores por episodio a nivel mundial, convirtiéndose en la temporada más vista de la serie y una de las producciones más exitosas de la plataforma.
MÁS: Julio Iglesias anuncia demanda tras fracaso en intento de conciliación con la vicepresidenta española
El desenlace también dejó abierta la posibilidad de futuras historias derivadas dentro del mismo universo televisivo, aunque hasta el momento no se han anunciado nuevos proyectos vinculados directamente al cierre de la serie principal.
VIDEO RECOMENDADO
- Onelia Molina y Kevin Díaz protagonizan romántico beso en “Esto es guerra”
- Ale Venturo sueña con casarse con Rodrigo Cuba y Natalie Vértiz será su madrina
- Cachay se pronuncia tras ser agredido durante show en Olmos: “Tengo la muñeca rota”
- Natalie Vértiz a un paso de Victoria’s Secret: convocan a la modelo peruana al casting en EE.UU.
- “Fui gólmodi en Nubeluz’, bailaba y cantaba: ¡eoe, eoa!”: Juan Alfonso Baptista de “Pasión de gavilanes” recuerda su paso por el Perú y sus inicios en TV
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.