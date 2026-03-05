Este jueves, Prime Video ha presentado oficialmente el tráiler de la quinta y última temporada de "The Boys", marcando el inicio del fin para una de las franquicias más exitosas de Amazon MGM Studios.

La plataforma confirmó que el estreno mundial está programado para el 8 de abril, lanzando dos episodios iniciales, seguidos de una emisión semanal que concluirá definitivamente el 20 de mayo.

Todo sobre la nueva temporada de ‘The Boys’

Según el adelanto, Homelander (Antony Starr) llegó hasta Oficina Oval, consolidando un dominio sin precedentes sobre las masas y las instituciones.

En su búsqueda por la inmortalidad y un estatus divino, recurre a su padre biológico, Soldier Boy (Jensen Ackles), quien regresa a la trama principal tras los eventos de temporadas pasadas. Por otro lado, la resistencia liderada por Billy Butcher (Karl Urban) enfrenta su hora más oscura.

Butcher, afectado por un tumor canceroso derivado del uso de Compuesto-V, se muestra decidido a ejecutar una solución radical: el uso de un virus diseñado para exterminar a todos los individuos con superpoderes en el planeta.

Escena del trailer de la última temporada de 'The Boys'

El avance también confirma la integración de personajes del spin-off "Gen V", como Jaz Sinclair y London Thor, reforzando la continuidad narrativa entre las producciones.

Además, se ha revelado una escena que reúne a actores de la serie "Supernatural", Jared Padalecki y Misha Collins, un guiño del showrunner Eric Kripke a su trabajo anterior.

¿Qué pasará con la franquicia?

Aunque la serie principal llega a su fin, Prime Video ya asegura la permanencia de la marca. Además de las nuevas temporadas de "Gen V", la productora ha confirmado el desarrollo de Vought Rising, una precuela ambientada en los años 50 protagonizada por Soldier Boy y Stormfront (Aya Cash), y el proyecto "The Boys: México".

