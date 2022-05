Prime Video lanzó un nuevo tráiler de la tercera temporada de su popular serie de superhéroes “The Boys”, adelantándonos que veremos cuando el programa regrese el próximo 3 de junio.

El avance parece centrado en Homelander, una versión distorsionada de personajes como Superman interpretada por Antony Starr. El ‘héroe’ ahora está viviendo las consecuencias de su infortunado romance con su excolega Stormfront, cuya filosofía nazista fue revelada en la segunda temporada. “Soy un hombre que se enamoró de la mujer equivocada”, repite hasta el cansancio Homelander, quien parece estar a punto de experimentar un brote psicótico.

No es el único personaje que toma relevancia en el adelanto, con Billy Butcher (Karl Urban) también apareciendo en gran parte del video. Y si bien el líder de The Boys parece haber estado viviendo un año pacífico, eventos todavía no revelados lo harán volver a su sanguinario trabajo pronto, esta vez ayudado de una sustancia que le da superpoderes temporales.

Hughie (Jack Quaid) es otra persona que también parece haber intentado vivir dentro de los confines de la ley como uno de los agentes del Buró Federal de Asuntos Superhumanos, aunuqe su paciencia ha terminado. “Acabó el tiempo de contemplación. Pensé que podríamos luchar contra Vought de la manera correcta, pero no podemos. Todo está arreglado. Tenemos que hacerlo a tu manera”, exclama el personaje durante el tráiler.

El tráiler también resalta aún más al nuevo personaje de Soldier Boy, una parodia del Capitán América interpretado por la estrella de “Supernatural” Jensen Ackles, que parece que tendrá un rol prominente (y violento) en los nuevos eventos del programa. Si será aliado de The Boys o finalmente un enemigo más, eso tendremos que esperar hasta el estreno en las próximas semanas.