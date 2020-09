Estamos a pocos días del estreno de la segunda temporada de “The Boys”, la subversiva y cínica serie de superhéroes de Amazon Prime Video sobre una sociedad donde el superheroismo es un negocio corporativo y sus protagonistas son, en vez de héroes, corruptos personajes más relacionados con el lado oscuro de la farándula que ejemplos a seguir.

En preparación para los nuevos capítulos, a salir este 4 de septiembre, escribimos esta nota para recordarte todo lo que tienes que saber antes de mirar los nuevos episodios de la serie (aquellos que no han visto la primera temporada, recomendamos aprovechar el tiempo restante para disfrutarla). Por si no es obvio, revelaremos detalles de los primeros 8 capítulos de la serie.

¿QUÉ PASÓ EN LA PRIMERA TEMPORADA?

La primera temporada de “The Boys” sigue a un grupo epónimo de vigilantes dirigidos por Billy Butcher (Karl Urban), un exagente de la CIA con una incomparable sed de venganza contra la corporación Vought International, la cual controla como negocio a un equipo de superhéroes. En particular, Butcher odia al héroe de bandera Homelander (Antony Starr), una especie de Superman sin la moral que caracteriza al ‘hombre de acero’ que según el exoperativo es culpable de violar y llevar al suicidio a su esposa.

Homelander es el líder de The Seven (los Siete), un grupo de los mejores superhéroes completado por Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), the Deep (Chace Crawford), Black Noir (Nathan Mitchell), Translucent (Alex Hassell) y Starlight (Erir Moriarty), esta última la nuevo miembro del equipo cuyas buenas intenciones se enfrentan a la cínica realidad de la serie. A lo largo de la primera temporada se revelará que la corporación creó a los superhumanos exponiendo a personas a una sustancia llamada Compound V, usualmente cuando son niños. El químico también es utilizado como una mezcla de esteroides y droga recreativa por algunos de los individuos con superpoderes.

Para sus planes Butcher reúne a otras personas con habilidades y deseos de venganza hacia los superhéroes comenzando con Hughie Campbell (Jack Quaid), cuya enamorada fue víctima accidental del héroe A-Train, una especie de Flash con problemas con las drogas. El equipo se complementa con Martin T. Milk (Laz Alonso) encargado de la organización del grupo, el experto en explosivos Frenchie (Tomer Capon) y Kimiko, una misteriosa mujer con poderes regenerativos interpretada por la actriz Karen Fukuhara.

Los primeros capítulos de The Boys muestran a los vigilantes logrando una victoria ante sus enemigos al matar a Translucent con un imaginativo uso de un explosivo, comenzando su rivalidad con The Seven. Y justo cuando iban a conseguir el apoyo federal para finalmente derribar a la corrupta corporación, un ataque terrorista con superpoderes -después revelado como un plan de Homelander- obliga al gobierno a negociar con Vought para que sus superhéroes puedan participar en operaciones militares, convirtiendo a The Boys en forajidos de la justicia.

En búsqueda de cualquier información que los pueda ayudar, Hughie y Butcher visitan a la fundadora de The Boys, Grace Mallory. Ella revela que fue forzada al retiro cuando su investigación sobre Vought International causó que un miembro de The Seven llamado Lamplighter matara a su familia. En una especie de tregua, Vought ofreció a Mallory la vida del ‘héroe’, quien luego sería reemplazado por Starlight al inicio de la serie. Desde entonces Mallory ha vivido exiliada. Sin embargo, Mallory ofrece información sobre Homelander de interés para Billy Butcher: su afecto por la vicepresidenta de Vought Madelyn Stillwell (Elisabeth Shue), en la que el vigilante ve una manera de finalmente causarle daño a su némesis, aunque este sea emocional.

Mientras tanto el resto de The Boys han sido arrestados por el gobierno federal. Hughie se separa de Butcher e intenta reclutar a Starlight, con quien ha mantenido una relación romántica, en el rescate, pero la heroína lo rechaza a pesar de sus propias dudas sobre Vought.

Hughie se deja ser arrestado para ayudar en el rescate de Frenchie, Martin y Kimiko, ayudados en último momento por Starlight quien se prepara para pelear contra A-Train antes de que un ataque al corazón, causado por su continuo abuso de Compound V, mande al borde de la muerte al miembro de The Seven, aunque este es salvado por el propio Hughie quien le aplica los primeros auxilios.

Por su parte Butcher toma como rehén a Stillwell para una trampa contra Homelander, pero el héroe revela que descubrió que Vought había ocultado que tuvo un hijo con Becca -la esposa de Billy Butcher que inició su camino de venganza. A razón de eso, Homelander mata él mismo a Stillwell y luego de incapacitar a Billy Butcher, lo lleva a conocer a su ‘familia’, terminando la primera temporada.

¿QUE NOS ESPERA EN LA SEGUNDA TEMPORADA?

Avances de la nueva temporada muestran que The Boys siguen siendo fugitivos de la justicia y que en un momento logran reunirse nuevamente con Billy Butcher. Mientras tanto, un nuevo miembro llamado Stormfront (Aya Cash) y con poderes sobre la electricidad se une a The Seven, quien al parecer buscará quitarle el liderazgo del grupo a Homelander.

La historia no terminará en esta temporada y ya sabemos que Amazon Studios se está preparando para la filmación de la tercera parte en 2021 en la que participará el actor Jensen Ackles, recordado por su rol como Dean Winchester en “Supernatural”.

