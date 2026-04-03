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Los tres primeros episodios estarán disponibles desde el día del estreno, mientras que los capítulos restantes se publicarán de forma semanal hasta el 6 de diciembre. | Foto: Instagram (Captura - @jonathanroumieofficial)
Los tres primeros episodios estarán disponibles desde el día del estreno, mientras que los capítulos restantes se publicarán de forma semanal hasta el 6 de diciembre. | Foto: Instagram (Captura - @jonathanroumieofficial)
Por Redacción EC

La sexta temporada de la serie bíblica “The Chosen” se estrenará el próximo 15 de noviembre de 2026, abordando los últimos días terrenales de Jesucristo, anunció Prime Video este Viernes Santo.

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