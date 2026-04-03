La sexta temporada de la serie bíblica “The Chosen” se estrenará el próximo 15 de noviembre de 2026, abordando los últimos días terrenales de Jesucristo, anunció Prime Video este Viernes Santo.

De ese modo, el regreso de la serie, liderada por el actor Jonathan Roumie, se realizará de forma escalonada, cuyos tres primeros episodios estarán disponibles desde el día del debut, mientras que los capítulos restantes se lanzarán semanalmente hasta el 6 de diciembre.

Sin embargo, la gran novedad de este ciclo es su desenlace. A diferencia de entregas anteriores, el episodio final no llegará directamente a la plataforma, sino que se proyectará como un evento cinematográfico independiente en salas de todo el mundo durante la primavera de 2027.

El creador y director de la serie, Dallas Jenkins, explicó que la complejidad técnica de esta temporada, centrada en la Pasión de Cristo, exigió un esfuerzo de producción significativamente mayor.

“Nos dimos cuenta de que esto no solo merecía una temporada televisiva, sino también un evento cinematográfico independiente”, afirmó Jenkins a Variety, subrayando que la filmación requirió entre dos y tres veces más trabajo en efectos visuales y postproducción que en años anteriores.

Por su parte, Roumie, quien da vida al Mesías, calificó la grabación de las escenas en Italia como un desafío único. “Fue físicamente demandante, pero más allá de eso, tenía un peso espiritual”, comentó el protagonista sobre el rodaje de la crucifixión.

La narrativa de esta nueva temporada se enfocará en las horas finales de Jesús de Nazaret, explorando los hechos desde la perspectiva de sus seguidores, los fariseos y las autoridades romanas.

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El relato profundizará en las consecuencias de la traición de Judas y el camino firme de Jesús hacia la cruz. Asimismo, el reparto principal se mantiene encabezado por Shahar Isaac (Pedro), Elizabeth Tabish (María Magdalena), Paras Patel (Mateo), Vanessa Benavente (María, madre de Jesús), Luke Dimyan (Judas) y más.

Con más de 300 millones de espectadores a nivel global, "The Chosen" continúa expandiendo su universo. Por otro lado, Jenkins también confirmó que trabaja en proyectos derivados sobre figuras como Moisés y José.