Johnny Galecki hizo su primera aparición en "The Conners" el pasado martes y su personaje, David, nos trajo muchas sorpresas y algunas bombas por lanzar.

El marido de Darlene (David, interpretado por Galecki) se separó de "Roseanne" y llegó a "The Conners", trayendo consigo a su nueva novia, Blue, interpretada por Juliette Lewis. Sin embargo, no faltó mucho para que Darlene y David pudieran enfrentarse en una discusión que les llevó a recordar a Roseanne.

"Es tan extraño estar en esta casa sin tu madre. Cuando tú y yo teníamos problemas, ella siempre me hacía a un lado y me decía: 'David, no te entiendo cuando lloras'", le dijo David a Darlene.

"Bueno, tú eras la hija que siempre quiso", respondió ella con una risa.

A pesar de los buenos momentos, el episodio fue más para evidenciar que entre ambos ya no surgiría nada y que habían tomado caminos diferentes.

"Está claro que las cosas son serias para ti y para Blue, así que creo que es hora de que nos divorciemos", dijo antes de admitir que había conocido a un guapo desconocido en el bar la otra noche.

"Va a ser raro no estar casado contigo", replicó David.

Según ET online, recientemente habló con Juliette Lewis acerca de unirse a la familia de "The Conners" y de asociarse con una cara familiar como la de Galecki, quien tuvo su primer rol estelar en TV en la emisión original de "Roseanne".

"No podía creer lo acogedor que se sentía el set y simplemente me sentía cómoda, y no podía creer que me pidieran que fuera parte de eso", comentó Blue.