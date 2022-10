Relevos de peso

—¿Le gustará esta temporada a la familia real?

“No pienso en eso realmente. Jamás pienso en eso. ¿Y qué puedo hacer? Así que, de verdad no me interesa, debo decir”, respondió a la consulta de El Comercio la actriz Imelda Staunton (66), intérprete de la Reina Isabel II, fallecida en septiembre último a los 96 años. Es la tercera actriz en encarnar a la monarca en la serie, tras Claire Foy y Olivia Colman. Staunton ha desarrollado casi toda su carrera en producciones del Reino Unido para cine, teatro y televisión. Un papel, sin embargo, la hizo inolvidable para el mundo: la profesora Dolores Umbridge, antagonista de “Harry Potter y la Orden del Fénix”.

También estuvo presente en la conversación Jonathan Pryce (75), de fama internacional por su protagónico en “Brazil” (1985) de Terry Gilliam, y que adquirió una nueva legión de seguidores por su rol como el Alto Gorrión de la serie “Juego de tronos”. En “The Crown” interpreta al príncipe Felipe, duque de Edimburgo y esposo de la reina fallecido a los 99 años en 2021, papel tomado previamente por Matt Smith y Tobias Menzies. Consultados por el trabajo de los colegas que les pasan la antorcha, ambos tuvieron posturas distintas.

Si bien Staunton destacó que sus predecesoras fueron “extraordinarias”, indica que basa su trabajo en la reina misma, pues de tomar como referente las performances de Foy y Colman la representación de la monarca podría verse “ligeramente diluida”. La respuesta de Pryce se basó en el sentido del humor: “Somos más viejos, más sabios, más guapos”.

Así avanzan los tiempos. En la parte superior, de izquierda a derecha, las actrices Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton; intérpretes de Isabel II en "The Crown". Abajo, Matt Smith, Tobias Menzies y Jonathan Pryce, que interpretaron al príncipe Felipe. / Netflix

Lejanos, pero humanos

Una escena de la quinta temporada pone frente a frente al duque Felipe y Diana, donde el primero le pone las cosas claras sobre cuál tiene que ser su conducta pública a pesar de los problemas que tiene con Carlos, por aquel entonces todavía príncipe de Gales. Actitud represora la del duque, pero no inédita. Según la serie, la reina tuvo una conducta similar con su propia hermana, la princesa Margarita.

Mientras el duque puede ser frío con Diana en la ficción, la realidad no era muy distinta por parte de Pryce. Él, que conoció en persona a la princesa, dijo que no sentía nada por la familia real, pero eso cambió en un momento específico. “Cuando Diana murió, fue la primera vez que, en la vida real, tuve alguna clase de reacción a un miembro de la familia real. Y eso fue una verdadera sorpresa para mí, pero fue una especie de reconocimiento de cuánto ella significaba para la gente”.

Diana todavía significa mucho. Así, entre las múltiples tramas que pueden preocupar a la Casa de Windsor en la quinta temporada de “The Crown” está la entrevista que la “princesa del pueblo” concedió en 1995 al periodista Martin Bashir de la BBC, donde brindó detalles de su vida como parte de la casa real, así como de su salud mental. Entre las declaraciones está la ahora célebre frase de que “había tres personas en este matrimonio”, referencia a la relación extramarital de su aún esposo Carlos y Camila Parker Bowles, actual reina consorte. Es pertinente resaltar que Bashir consiguió la entrevista por medio de repetidas faltas éticas, que décadas después desencadenaron no solo las disculpas de la BBC, sino una declaración del actual príncipe heredero, William.

La relación de Diana con su familia política promete ser el corazón de esta temporada, de manera similar a como ocurrió con la cuarta tanda de episodios, solo que ahora la princesa es interpretada por Elizabeth Debicki, quien fue descrita por los entrevistados como “fenomenal” y “conmovedora”.

A todos los intereses en juego se le suma el anuncio esta semana del título del libro de memorias “Spare” (“Repuesto”), escrito por el príncipe Harry, hijo de menor Carlos que renunció a sus deberes con la realeza y en torno a cuyo matrimonio con la actriz Meghan Markle también hubo discusiones en medios de comunicación; historia que bien podría ser un spin-off de “The Crown”.

Ante este flujo constante de información sobre la realeza, donde la realidad y la ficción se confunden en la mente del espectador, este diario consultó a Staunton si no sentía alguna clase de responsabilidad con la historia. “Creo que mi responsabilidad, como actriz, es hacer este trabajo lo mejor que puedo. No puedo tomar responsabilidad por todo el asunto, mi responsabilidad es (interpretar) este rol lo mejor que puedo”, sostuvo.

Dicho todo esto, es probable que a la familia real no le guste la historia que Netflix contará dentro de unos días. Pero citando a Pryce, los tiempos han cambiado. “Creo que lo único en lo que podemos asegurarnos es que ya no vivimos en un periodo donde el rey puede decir ‘córtenle la cabeza’. Así que vamos a estar a salvo en ese aspecto”, afirmó el actor.

“Eso espero”, agregó Staunton. “Eso espero”, respondió Pryce.

Imelda Staunton y Jonathan Pryce, intérpretes respectivos de la reina Isabel II y el duque Felipe en la quinta temporada de "The Crown". / Netflix