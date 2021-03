Conforme a los criterios de Saber más

Para interpretar a Lady Diana en The Crown, la actriz Emma Corrin ha profundizado en la opresión y dolor que la princesa sentía cuando vivía junto a la Familia Real. Un yugo social que hoy, al igual que su madre, siente el Príncipe Harry y también su esposa Meghan Markle. Esta, no es para menos, una situación que ha inclinado a la pareja a apartarse de sus labores cerca de la Corona para evitar que “la historia se repitiera”, según comentaron en la entrevista con Oprah Winfrey transmitida el domingo por CBS.

Quien haya visto la serie The Crown puede confirmar que la actriz británica de 25 años (recién cumplidos en diciembre), Emma Corrin, es la reencarnación de una joven princesa Diana. Su preparación en gestos, palabras y desenvolvimiento le valieron un Globo de Oro y el Critics Choise Awards a Mejor Actriz de serie dramática, premios que realmente simbolizan largas horas de preparación en el piso compartido de su casa en Londres.

La entrevista de Oprah Winfrey al Príncipe Harry y Meghan Markle fue transmitida por CBS este domingo tras breves fragmentos de intriga publicados semanas anteriores. (Foto: HARPO PRODUCTIONS - JOE PUGLIESE).

Está enterada desde el día en que Lady Diana bailó con John Travolta en Washington D.C. hasta del diseñador (David y Elizabeth Emmanuel) del vestido de bodas de la princesa, lo que sugiere un arduo trabajo de investigación que demuestra su aprendizaje como actriz en sus caídas y resbalones experimentados desde niña.

Emma Corrin supo que quería ser actriz incluso antes de estudiar en el internado católico para niñas de 49.000 dólares en promedio al año, Woldingham School, en Inglaterra. A ella le entusiasmaba el enorme teatro que tenía el colegio, recuerda a The Guardian. “El viento en los sauces”, donde interpretaba al Sapo, fue la obra de primaria en la que participó por primera vez, que además fue elogiada por la madre de una compañera. Cada año, estaba ahí frente alas presentaciones teatrales como la protagonista.

“Escribí mucho cuando era niña. Tenía una imaginación loca. Pasé mucho tiempo al aire libre, creando mundos. Hice muchas obras. Pero tenía 16 años antes de empezar a pensar en ello seriamente. Tenía que decirle a mi familia: ‘esto es lo que quiero hacer’. Quería dejar la escuela y conseguir un agente. Mis padres no me dejaron. Querían que tuviera otra opción, obtener un título en mi haber”, dijo a The Guardian.

Emma Corrin acompaña a unos niños durante una excursión benéfica en Knysna, Sudáfrica, durante su época escolar. (Foto: Captura/Daily Mail)

Como no estaba 100 % segura de su vocación, tomó un año sabático y se inscribió a un curso sobre Shakespeare en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, un lugar por el que han caminado grandes figuras, como Emilia Clarke (Daenerys Targaryen en “Juego de Tronos”) y Tom Hiddleston (Lucky en el Universo Cinematográfico de Marvel).

Luego, pasó a la Universidad de Bristol para estudiar artes escénicas, aunque la decepcionó que los profesores se preocuparan más por la teoría que por la práctica. Y, mejor, decidió estudiar Drama e Inglés en St John’s College de la Universidad de Cambridge en 2015. Aprovechó gustosamente sus tres años de educación superior para participar en una veintena de piezas teatrales y seguir escribiendo.

El año pasado, debutó como directora de cine y guionista con su cortometraje “Red Rendezvous” para Gucci, que forma parte de una serie de videos donde nueve modelos “hacen algo que nunca antes habían hecho: ponerse detrás de la cámara y sentarse en el asiento del director. Cada uno de los talentos desarrolló su propio guion y le dio vida colocándose detrás de la cámara y dirigiendo su propio cortometraje”, se explica en la descripción del video.

Mientras su agente buscaba nuevos roles en las producciones, Corrin necesitaba generar ingresos para poder pagar el piso donde vive con sus amigas en Londres. Entonces, ingresó a diferentes puestos de trabajo, uno de ellos, una start-up de moda en el verano de 2018. En ese tiempo, recibió la llamada para un papel de reparto como Esmé en la serie de televisión estadounidense inspirada en DC Comics “Pennyworth” (sobre Batman).

Corrin solo tuvo tres horas para prepararse con el guion. Salió corriendo a maquillarse y practicar su papel como bailarina de los años sesenta en “Pennyworth”. Es curioso que su talón de Aquiles sea el baile, como lo expresó en una entrevista con Vogue París: “Amo bailar cuando la pieza no es coreografiada, porque no hay reglas y entonces hago lo que quiero sin importarme mucho”. Fue una tarea difícil al interpretar a Lady Diana en sus siete meses de preparación para The Crown, sobre todo, en las escenas que baile.

The Crown cambiará a la actriz Emma Corrin por Elizabeth Debicki en la quinta temporada de la serie. (Foto: Netflix)

Emma Corrin también incursionó en la pantalla grande durante un episodio de la cuarta temporada del drama de 1950, “Grantchester”, y después en el cortometraje “Alex’s Dream”. Pero ningún papel ha sido tan trascendental como interpretar a Lady Diana. Su madre, Juliette, una sudafricana que es fonoaudióloga (especialista en voz y audición), la ayudó a acercarse a la modulación de voz de Diana Spencer para la audición en The Crown.

Además, Corrin nunca se cansó de ver el documental “Diana: In her own words” (2017), de Tom Jennings, pues ahí podía apreciar con paciencia el tono de voz, la entonación y otros patrones de su habla. Pero quien la ayudó principalmente durante el rodaje en los gestos de la princesa, como el hábito de esconderse detrás del flequillo, fue la entrenadora de movimiento Polly Bennet.

La guionista y modelo, ya con algunos premios importantes encima, sigue esforzándose ante la alta competencia en su carrera. “Recientemente, me han enviado muchos guiones y me siento como un pez muy pequeño en un océano inmenso. Da miedo. Mi agente me llamó y me dijo: ‘¿Qué está pasando? En muchas de las cintas [de audición] que enviaste, puedo decir que no lo estás intentando ‘. Me sentí fatal. Pero lo que dijo a continuación fue correcto. ‘Aquí es donde comienza la batalla. No estás en un lugar donde esto sea fácil. Te enfrentas a nombres conocidos, como Emma Stone”, comentó a The Guardian.

