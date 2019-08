"The Crown", temporada 3: fecha de estreno en Netflix, tráiler y qué pasará, actores en los nuevos episodios

Después de dos temporadas de éxito narrando la historia de la monarquía británica, “The Crown” volverá para su tercera entrega. Los nuevos episodios de la serie que ha conseguido un total de 26 nominaciones en los Premios Emmy empezaron a rodarse en julio del año pasado y finalizaron en marzo de 2019.

Algunas de las escenas de esta entrega de la ficción creada por Peter Morgan se grabaron en España, concretamente en las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz. En una mastercalass para BAFTA el showrunner confirmó que la tercera y la cuarta temporada se filmaron juntas, con la finalidad de aprovechar el tiempo disponible de los miembros del elenco.

Lo que aún no está claro es cuántas entregas tendrá “The Crown”, pero en 2016 el jefe de contenido de Netflix, Ted Sarandos, dijo que “esta serie llevará a la Reina Isabel desde los 29 años hasta, presumiblemente, la actualidad”.

Philip Martin, Benjamin Caron, Stephen Daldy y Julian Jarrold y Philippa Lowthorpe volverán como directores y a ellos se sumará Christian Schwochow (“German History X”), quien dirigirá dos episodios de la tercera temporada.

La tercera temporada de "The Crown" tendrá 10 episodios (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “THE CROWN”?

Los primeros diez capítulos de “The Crown” se situaron entre 1947 y 1955, es decir, desde el matrimonio de la reina hasta la separación de la princesa Margarita y Peter Townsend, mientras que la segunda entrega va desde 1956 hasta 1964, aborda la crisis de Suez y finaliza con el nacimiento del príncipe Eduardo.

Según los productores, la tercera temporada empezará a finales de los 60 para mostrar el nombramiento de Harold Wilson, el primer laborista, como Primer Ministro y terminará a finales de la siguiente década, con su segundo mandato.

Asimismo, se abordarán los acontecimientos históricos que tuvieron lugar durante esos años, lo que incluirá la victoria de Inglaterra en el Mundial de Fútbol de 1966, la catástrofe de Aberfan, el alunizaje del Apolo XI, la investidura del Príncipe Carlos y la aceleración del proceso de descolonización de África y el Caribe.

También se le dedicará un tiempo al divorcio de Margarita y Lord Snowdon, producto del romance que la princesa mantuvo con Roddy Llewelyn. Otras de las subtramas será la boda de la Princesa Ana con el capitán Mark Philips.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “THE CROWN”

El 12 de agosto Netflix compartió el primer teaser tráiler de la tercera entrega en el que no solo se revela la fecha de estreno sino se muestra el aspecto que tendrá la monarca británica ahora que será interpretada por la ganadora del Óscar por “La favorita”, Olivia Colman.

ACTORES Y PERSONAJES

Debido al cambio de época el reparto original de “The Crown” cambiará casi por completo para la tercera temporada. Ahora la encargada de dar vida a Isabel II es la actriz de 44 años, Olivia Colman. En una entrevista con la BBC expresó: "creo que Claire Foy es absolutamente genial, es muy difícil seguirla. Me ha apoyado mucho. Dijo que me lo pasaré bien, que todo es alucinante; la logopedia es impecable... Tengo mucho miedo porque no quiero ser la que lo arruine todo".

Matt Smith le cederá la posta a Tobias Menzies (“Outlander”, “The Terror”, “Juego de tronos”), que interpretará al príncipe Phillip, duque de Edimburgo en las dos próximas entregas de la serie de Netflix.

Otras de las nuevas incorporaciones es Helena Boham Carter, quien se meterá en la piel de la princesa Margaret, Condesa de Snowdon. La actriz que ya tiene experiencia interpretando a la realeza confesó estar nerviosa. "No estoy segura de qué me aterroriza más: hacer justicia a la verdadera princesa Margaret o seguir los zapatos de Vanessa Kirby. Lo único que puedo garantizar es que seré más baja que Vanessa".

Helena Boham Carter reemplazará a Vanessa Kirby (Foto: Netflix) Helena Boham Carter reemplazará a Vanessa Kirby (Foto: Netflix)

A ellos se suman Jason Watkins como primer ministro Harold Wilson, Josh O'Connor como Prince Charles, Prince of Wales; Ben Daniels como Anthony Armstrong-Jones, Erin Doherty como Princesa Anne, Marion Bailey como Queen Elizabeth, Emerald Fennell como Camilla Shand, Harry Treadway como Roddy Llewellyn, Gillian Anderson como Margaret Thatcher y Emma Louis Corrin como Lady Di.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “THE CROWN”?

La tercera temporada de “The Crown” se estrenará el 17 de noviembre en Netflix.