"The Dark Crystal: Age of Resistance", ¿tendrá temporada 2 en Netflix?

“The Dark Crystal: Age of Resistance” (“El Cristal Encantado: La Era de la Resistencia” en español), la nueva serie de género fantasía de Netflix, es una precuela de la película de 1982 dirigida por Jim Henson. La ficción a cargo del director Louis Leterrier regresa al mundo de Thra con una nueva aventura. Cuando tres Gelfling descubrieron el horroroso secreto detrás del poder de los Skeksis, emprendieron un viaje épico para encender los fuegos de la rebelión y salvar su reino.

El mundo de Thra se está muriendo. El Cristal de la Verdad está en el corazón de Thra, una fuente de poder indecible. Pero está dañada, corrompida por el malvado Skeksis, y una enfermedad se extiende por toda la tierra. Cuando tres Gelfling descubren la horrible verdad detrás del poder de los Skeksis, se desarrolla una aventura a medida que se encienden los fuegos de la rebelión y comienza una batalla épica por el planeta.

Los primero diez episodios de “The Dark Crystal: Age of Resistance”, que se realizó utilizando títeres clásicos con efectos visuales de vanguardia, están disponibles en Netflix recién desde el viernes 30 de agosto, pero los fans de la serie ya preguntan por una segunda temporada.

¿”THE DARK CRYSTAL: AGE OF RESISTANCE” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Ni Netflix ni el creador de la serie han realizado anuncio alguno sobre el futuro de la ficción, pero debido a que ha sido bien recibida por la audiencia y la crítica especializada es posible que pronto lleguen nuevos episodios.

Al tratarse de una precuela hay mucho espacio antes de los eventos de la película de 1982, es decir, se pueden crear nuevas aventuras. Con la gran cantidad de material sobre las diferentes culturas y razas que habitan en el mundo de Thra que posee Jim Henson continuar la historia no sería un problema, además el final de la primera entrega deja el camino preparado para ello.

En la muy probable segunda temporada de “The Dark Crystal: Age of Resistance” podrían continuar las aventuras de Rian, Brea y Deet, con el equipo de Henson expandiendo el mundo de Thra, integrando nuevos personajes a la guerra entre Gelfling y Skeksis.

"El cristal encantado: La era de la resistencia" para Netflix. (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “THE DARK CRYSTAL: AGE OF RESISTANCE”?

Aunque para la primera entrega de “The Dark Crystal: Age of Resistance” se necesitaron más de tres décadas, si Netflix renueva la serie para una segunda temporada esta no tardará tanto, ya que las marionetas y los ambientes ya fueron construidos, es decir, gran parte del trabajo ya está hecho.

Así que es probablemente los nuevos episodios de la ficción lleguen a la plataforma streaming a fines del 2020.