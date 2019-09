“The End of the F***ing World”, temporada 2: fecha de estreno, tráiler, actores y personajes de la serie de Netflix

Netflix anunció que la esperada segunda temporada de la serie británica “The End of the F***ing World” se estrenará en noviembre. La plataforma de streaming mostró las primeras imágenes de esta comedia negra que se convirtió en un fenómeno mundial.

“The End of the F***ing World” es una serie original de la cadena británica Channel 4, inspirada en el cómic de Charles S. Forsman, donde un joven sociópata y una rebelde sin causa se embarcan en una road movie huyendo de todo y nada.

La primera temporada de la serie británica de serie de humor negro fue una de las grandes sorpresas de la temporada 2017/18 y se convirtió en un éxito de fama global después de que Netflix la lanzase internacionalmente tras su paso discreto por Channel 4.

Lo mejor de The End of the F***ing World es la dinámica que se establece entre la pareja protagonista: James Clearly (Alex Lawther), un psicópata en ciernes que quiere dar el paso definitivo de matar a una persona tras degollar animalitos, y Alyssa (Jessica Barden), una chica desagradable y enfadada con el mundo que desea escapar de su familia y, al mismo tiempo, encontrar a alguien que la comprenda.

Aunque Netflix la haya incorporado en su catálogo con la etiqueta de producción original, la serie es de 2017 y sigue la estela de las comedias de Channel 4, que poseen una marca muy personal con su tono indie y sus pinceladas de humor ácido.

La serie es protagonizada por Alex Lawther y Jessica Barden. (Foto: Netflix).

HISTORIA Y SINOPSIS DE “THE END OF THE FUCKING WORLD”

“The End of The F***ing World” fue uno de los primeros grandes éxitos de la temporada 2017/18. Estrenada por Channel 4 en Reino Unido, explotó realmente cuando Netflix la incorporó a su catálogo y deslumbró a los fans que la calificaron de controvertida, oscura, divertida y dramática.

Esta historia, que llevaba a la pantalla el cómic homónimo de Charles Forsman, sigue a dos adolescentes 'outsiders', James (Alex Lawther) y Alyssa (Jessica Barden). El dúo decide huir de casa y se embarca en un viaje con el objetivo de encontrar al padre de Alyssa y sin que ésta sepa que James planea asesinarla.

La pareja comienza una relación basada en estar juntos sin más. Deciden tener una cita, en ella James planea matarla con un cuchillo que siempre lleva; quedarían en casa de James. Cuando Alyssa iba a ir a casa de James es retenida por su madre que le pide que haga de camarera en una fiesta que tienen en casa, esto provocará un retraso en su cita con James.

Finalmente, Alyssa acudirá a su cita tras discutir con su padrastro. Cuando se encuentra con James ella le propone huir del pueblo y empezar a vivir a su manera, James acepta y ambos huyen en el coche del padre de James.

A medida que van viajando ambos protagonistas se van enamorando; para James Alyssa es el recuerdo de su madre, mientras que para Alyssa James es el protector que nunca tuvo.

La primera entrega dejó un final abierto. Eso sí, hace unos meses Alex Lawther comentó que Barden decía "que le gustaría que la segunda serie comenzara con un musical en la playa. No estoy seguro de cómo Charlie (el escritor de la serie) tomará eso, pero vamos a impulsar esa idea lo más que podamos".

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE END OF THE FUCKING WORLD”

Alex Lawther: como James, un chico que se define a sí mismo psicópata, tiene 17 años y es el interés amoroso perturbado de Alyssa.

Jessica Barden: como Alyssa, también de 17 años, rebelde e inconformista y el interés amoroso de James.

Gemma Whelan: como DC Eunice Noon, compañera de policía de Donoghue.

Wunmi Mosaku: como DC Teri Donoghue, compañera de policía de Noon.

Steve Oram: como Phil, el padre cariñoso de James.

Christine Bottomley: como Gwen, la madre de Alyssa.

Navin Chowdhry: como Tony, el padrastro abusivo de Alyssa.

Barry Ward: como Leslie, el padre biológico de Alyssa, es un traficante de drogas.

Jessica Barden interpreta a Alyssa, de 17 años, rebelde e inconformista. (Foto: Netflix)

Alex Lawther interpreta a James, un chico que se define a sí mismo psicópata, tiene 17 años. (Foto: Netflix).

EQUIPO CREATIVO DE “THE END OF THE FUCKING WORLD”

Se trata de una serie de producción británica creada por Jonathan Entwistle para el canal Channel 4 basada en la novela gráfica de Charles S. Forsman.

Directores de fotografía: Justin Brown y Ben Fordesman.

Música/ compositor: Graham Coxon.

"The End of the Fucking World" Season 2 is officially in production! #TEOTFW pic.twitter.com/csviIhHBI0 — See What's Next (@seewhatsnext) March 4, 2019

TEMPORADA 2

La cuenta oficial de Netflix mostró las primeras imágenes de la nueva entrega de la serie protagonizada por Alex Lawther y Jessica Barden.

El anuncio ha venido acompañado de unas imágenes en las que se observa a Jessica Barde y Naomi Ackie como “Bonnie”, un nuevo personaje para esta segunda temporada descrita como una chica con un problemático pasado y una misteriosa conexión con Alyssa.

Sobre la segunda temporada se sabe muy poco, tan sólo que arrancará dos años después del final de la primera y que veremos qué pasó con James en aquella playa y cómo Alyssa lidia con las consecuencias de sus actos.

FECHA DE ESTRENO DE “THE END OF THE FUCKING WORLD”

A través de sus redes sociales, Netflix anunció que la segunda temporada de “The End of the F***ing World” se estrenará en noviembre, aunque no se especificó la fecha.

"Prepárense, The End Of The F***Ing World (2) llegará en noviembre", se lee en las cuentas oficiales de Netflix, junto a una foto en la que aparece Alyssa (Jessica Barden), la protagonista, y Bonnie (Naomi Ackie), un nuevo personaje de la serie británica.